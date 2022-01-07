體育熱話｜福原愛被爆再婚「橫濱男」　前夫江宏傑首露面4字回應

福原愛去年末傳出與「橫濱男」再婚，前夫江宏傑在前者被爆出熱戀後第一次公開現身，當他被問及會否祝福福原愛時，他冷淡地以4個字回應。



前中華台北乒乓球手江宏傑在宣傳活動上透露，為了孩子每天都會跟福原愛視訊，他亦坦言目前沒有特別計劃過年要怎樣過，應該還是會照慣例在家吃團年飯。被問到過年是否還會與福原愛視訊，他表示：「應該也會。」

福原愛光明正大戀不倫「橫濱男」 傳二人半同居考慮再婚

福原愛去年被爆在日本出軌，與江宏傑在去年結束婚姻。（Facebook）

江宏傑一直沒有對前妻的感情生活在網上發言，僅在12月31日回顧2021年時，在IG寫下：「2021年也許不是這麼如意，但也算是成長不少，感謝這一年所有幫助支持我的大家。2022年我會繼續努力，讓自己變得更強壯。」

福原愛與高大男子驚鬧不倫戀 跟江宏傑5年婚姻玩完

離婚後的福原愛再被拍到與3月出軌對象約會。（網上截圖NEWSポストセブン）

當他被問到福原愛與比自己年齡小的男性同居有什麼看法時，江宏傑坦言：「我是看新聞才知道這件事，不過關於這事情，你們最好問她本人。」顯然對前妻的新戀情不想多作評價。

有記者追問他會否主動祝福福原愛，他回應：「要去問她。」

日本亦有報道指江宏傑在新聞上得知福原愛的再婚消息。（截圖）

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