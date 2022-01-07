體育熱話｜孫楊不再值得被期待？　得獎10天後疑被大會除名

中國泳手孫楊上月尾相隔約兩年來首次出席公開活動，並獲內地《鳳凰網》頒發「年度最具期待體育人」獎項，惟有網民發現該網站的得獎名單上，孫楊被剔除了名字。



孫楊在2018年拒絕接受藥檢，案件經重審後被判停賽4年3個月，身影逐漸消失於人前。他在去年12月28日時隔兩年再次獲獎，內地《鳳凰網》向其頒發「年度最具期待體育人」獎項。

孫楊懶理違規疑雲 兩年來首出席公開活動兼獲獎：我值得期待

孫楊在禁藥風波後，兩年來首次獲獎。（微博）

他獲獎後在微博寫下：「作為一名體育人，還能繼續為理想而努力、奮鬥，這離不開大家的支持與信。在未来，也希望能用自己的努力回報給每一個支持過我的人，孫楊是值得期待的，再次感謝大家。」

孫楊在微博發文指「孫楊是值得被期待」，惟在10日後疑似遭除名。（微博）

然而，有細心的網民發現在頒獎禮結束不久後，孫楊被官方除名，在官網的頒獎名單影片已剔除了「年度最期待體育人」一獎，而張繼科與孫一文的體育相關獎項仍在名單上。

孫楊本來仍有望出戰2024年的巴黎奧運，惟去年中被外媒爆出，指取得「一位來自中國的舉報者聯絡」，提供了孫楊在浙江安吉少年體校訓練的照片作為證據，指證孫楊違反世界反禁藥組織（WADA）罰則——在政府資助的場地訓練。若違規屬實，孫楊的4年禁賽期或重新展開，意味將錯過巴黎奧運。

孫楊疑違停賽罰則 反禁藥組織重啟調查 英媒：舉報人來自中國