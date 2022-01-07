體育熱話｜奧運村無人駕駛巴士撞傷選手　兩名工作人員面臨訴訟

東京殘奧期間，選手村內運行的無人駕駛巴士e-Palette，撞到了一名即將過馬路的視障選手。據日媒報道，日本警方在1月6日向檢察院遞交了調查報告，準備以駕駛汽車導致死傷處罰法（過失駕駛致傷），對豐田汽車的兩名工作人員提出訴訟。



豐田汽車為東京奧運和殘奧會提供了多輛自動運行的小型巴士e-Palette，用於奧運村內的短途運輸。

雖然巴士是自動行駛，實際上有兩名操縱人員提供服務，一名負責協助巴士運行，另一名負責開門幫助傷健運動員上下車。

豐田汽車的無人巴士撞到了日本殘奧選手。（資料圖片）

8月26日，日本男子柔道代表北薗新光在選手村內橫越斑馬線時，在十字路口被右轉中的無人駕駛接駁巴士撞上，當場倒地。北薗是視障選手，被撞後頭部受傷，經醫師判斷，最少需要2周才能痊癒。

事發當時有2名操縱人員在車上，但2人接受調查時卻稱，「發現選手的時候已經來不及煞車」。在經過調查後，日本警方認為，這並非巴士技術問題，而是人為錯誤導致的過失。

警方調查後，認為是2名車上操縱人員的過失導致意外。（資料圖片）

據悉，自動巴士有5種程度的自動運行模式，當時運行在「程度2」上，是「高度運行支援」的模式，需要人主動駕駛，巴士的自動系統只是給予輔助。因此安全的責任該由當時負責駕駛的司機檢承擔。