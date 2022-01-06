體育熱話｜福原愛懶理再婚傳聞　2022年先祝中國粉絲新年快樂

去年尾被爆出與「不倫戀」對象「橫濱男」有意再婚的福原愛，久未露面但活躍於抖音。

近日她更以影片向中國粉絲祝賀2022快樂，似乎懶理一切傳聞。



上月據《東京體育》報道，福原愛跟新男友在2022年1月結婚可能性高，又提到日本民法已經修改，過去女性在離婚後的6個月內不得再婚，至後來已改為100天，認為兩人是真心相愛的話該很快拉埋天窗。

福原愛向中國粉絲祝賀2022快樂。（網上圖片）

主角福原愛一直未有就報道回應，更一於懶理傳聞，近日在抖音連發影片，向中國球迷祝賀新一年，寫上「2021年，大家過得還好嗎？對於我來說開心的、不開心的，都會馬上成為過去，2022年大家一起加油吧！」她亦用相片回顧去年精彩畫面，包括為媽媽製作球桌、參與奧運乒乓評述、赴新加坡擔任評審，唯獨沒有兩個小孩的身影。

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福原愛去年3月被爆出軌、7月與丈夫江宏傑宣告離婚。（福原愛Facebook）

福原愛與子女距離感愈來愈大，就連日本傳媒《女性自身》也出文抨擊，並指「只顧談戀愛；福原愛應做點事，證明自己還是個母親」。的確她與新歡感情似乎日漸昇華，然而還在青森大學擔任客座副教授，事業愛情兩得意，與在台灣忙着湊仔的江宏傑很大對比。

離婚後的福原愛再被拍到與3月出軌對象約會。（網上截圖NEWSポストセブン）

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