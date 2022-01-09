盧卡古道歉後首度建功車路士大勝　神童處子戰前驚到震｜英足總盃

車路士前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）接受「爆炸性訪問」後，一度遭內部停賽，他最終公開道歉，周六深夜（9日）的足總盃，他取得自風波以來首個入球。

為他送上助攻的球員，同樣備受注目。



盧卡古早前在意大利《天空體育》的一次訪問中，明言在車路士不開心、又大拋橄欖枝表示想返回國際米蘭，令他遭主帥杜慈公開批評，加上他是未經球會許可下違規受訪，令他即使在訪問出街前的兩場比賽都有波入，上仗聯賽對利物浦仍被剔出大軍名單，實行內部停賽。

最終盧卡古在上周三（5日）拍片公開道歉，並在同一天對熱刺的聯賽盃4強首回合踢足全場；車路士今周足總盃對車士打菲特，他亦正選上陣。

盧卡古（左二）正選上陣對車士打菲特。（Getty Images）

面對身處第五級聯賽——全國聯賽的車士打菲特，車路士雖然作出不少輪換，但仍然踢得輕鬆，6分鐘已由迪姆華拿先開紀錄，18分鐘赫臣奧杜爾再入一球。

僅兩分鐘後，作出職業「地標戰」的17歲小將路爾斯賀爾（Lewis Hall）在左路近底線逼甩對手腳下球，再立刻地波傳中，門前的盧卡古在無人看管下輕鬆督入成3：0，不過近期飽受壓力的他未有瘋狂慶祝，反而奔向賀爾並指着他，再一同慶祝，顯示對這位小將的認可。在基斯甸臣和薜耶治各建一功之下，車路士以5：1大勝一場。

盧卡古接應賀爾的橫傳門前督入。（Getty Images）

在連串風波後以入球平息一切，盧卡古當然是這場比賽的主角之一，但他的入球更令送上助攻的小將賀爾，成為球迷談論的焦點。

2004年出生、在班主阿布拉莫域入主車路士後1年才出生的賀爾，今仗作出職業處子戰，除了為盧卡古送上助攻外，更在全場展現出優秀的技術，他更自爆見到自己的名字出現在正選名單上時緊張得發抖，但比賽時卻顯得相當冷靜從容，主帥杜慈也讚道：「他值得這上陣機會，他是個好男孩、也相當冷靜，對他來說，這是個在主場出賽的大好機會，他也好好把握住了，更成功參與了入球，我為他高興。」