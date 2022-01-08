英足總盃｜曼城19歲新星妙射埋齋　大獲外界好評上位不是夢

英格蘭足總盃第3圈，即使英超「一哥」曼城爆疫，依然派出強陣出擊，結果以4：1大勝英乙的史雲頓晉級。

「藍月亮」接近夫添，年僅19歲的高爾彭馬正選上陣，並攻入妙絕的「埋齋」入球，榮膺今仗最佳球員，代替哥迪奧拿督師的助教波里爾（Rodolfo Borrell）對彭馬讚口不絕，直言他有望複製師兄的成功路。



曼城爆疫，陣中多達21人確診，其中7人是球員，今仗面對英乙的史雲頓，依然派出強陣出擊，迪布尼﹑根度簡及魯賓戴亞斯等主力悉數登場，結果憑貝拿度施華、加比爾捷西斯、根度簡、高爾彭馬各建一功，以4：1輕取史雲頓躋身第4圈。

曼城19歲小將有驚喜 疫情下強陣輕取乙組史雲頓

加比爾捷西斯接應奇雲迪布尼妙傳建功。（Getty Images）

19歲的高爾彭馬（Cole Palmer）今仗在一眾師兄傍住披甲，先助攻貝拿度施華開紀錄，完場前妙射死角破網，為曼城「埋齋」，並當選今仗最佳球員，這名小將獲得《曼徹斯特晚報》評分最高的球員，表現大獲好評。

高爾彭馬妙射為曼城埋齋。（美聯社）

A brilliant finish by #YoungLions forward Cole Palmer in the #EmiratesFACup third round 👏pic.twitter.com/boGni5ifyT — England (@England) January 7, 2022

哥迪奧拿早前確診，今仗由助教波里爾代為領軍，對高爾彭馬的發揮同樣有讚無彈，「他（彭馬）是出色的球員，當然仍有不少改善空間，希望未來有更多上陣機會，他有望成為另一個菲爾科頓，他具備一切成功的條件。」

高爾彭馬如今不論在歐聯﹑聯賽盃及足總盃亦有進賬，至今依然未能取得首個英超入球，這名新星相信最好的尚未來臨，「我對今仗非常滿意，英超入球即將來臨，希望未來有更多上陣時間，為球隊爭取更多入球及助攻。」

曼城19歲新星一日兩賽零怨言 「有得落場仲有咩好投訴」

高爾彭馬今仗表現大獲好評，上位不是夢。（美聯社）

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