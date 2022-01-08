英足總盃｜車路士鬥非聯賽球隊爭出線　華拿或照披甲　杜慈：尊重

英格蘭足總盃第3圈，車路士與第5級別聯賽球隊車士打菲特爭奪出線席位。縱然實力有明顯分野，主帥杜慈賽前直言不會鬆懈，隊中箭頭迪姆華拿或會上陣，撲擊這隊「戊組仔」。
車路士今晚（8日）深夜將與非聯賽球隊車士打菲特（Chesterfield）爭晉級。車士打菲特來自英格蘭第5級別聯賽﹑全國聯賽（National League），如今高踞該級別的榜首位置。
即使是「戊組一哥」，與車路士的實力相距甚遠，主帥杜慈賽前直言，這是年青球員的黃金機會，但強調球隊需要保持競爭力，所以兩大前鋒盧卡古及迪姆華拿，隨時候命今仗落場。
杜慈說：「我們希望善用今場比賽，來提升部分球員的狀態，就如迪姆華拿，盧卡古亦有機會上陣，視乎情況而定，我們將派出強陣，全因出自對對手的尊重。」
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