足球熱話｜阿仙奴英足總盃棄穿經典球衣　全白上陣為社會公義發聲

英格蘭足總盃阿仙奴周日將作客諾定咸森林，周五（7日）官方宣布球隊將不會穿上傳統紅衫白袖球衣，改為全白上陣。

身體力行響應「No More Red」行動，關注倫敦的青年人持刀犯案情況；球衣將不會公開發售，只會派發到對此事有貢獻的人手上。



阿仙奴周日將作客諾定咸森林將會全白球衣作賽，而這個舉動有特別意義，是為響應「No More Red」行動，引起外界對倫敦的青年人暴力的關注。球衣將不會在市面發售，只會送給有影響力的人士。

阿仙奴周日將作客諾定咸森林將會全白球衣作賽。（阿仙奴Twitter）

有指現時的英國年輕人缺乏人生方向，生活上直餘時間多，充滿迷失感與及無助感，間接影響青少年暴力加劇，而持刀犯案情況日益嚴重。倫敦單從2020年到2021年期間，就發生了超過1萬宗年輕人持刀犯案的案件，去年更錄得了歷來最多的青少年謀殺案數量，當中大部分涉及持刀襲擊。

Meet Verona 🤍



We teamed up with @adidasfootball and Reuben Dangoor to hear Verona’s story and celebrate positive voices in our community.



Everyone needs inspiration. pic.twitter.com/BW4Idk5D7V — Arsenal (@Arsenal) January 8, 2022

阿仙奴就為事件出一分力，與運動品牌合作望社區正視問題，希望減少暴力事件，例如由距離酋長球場（Emirates Stadium）不到 500 米的Harvist Estate球場開始，投資創建和翻新安全的足球場地。

阿仙奴就為事件出一分力，與運動品牌合作望社區正視問題。（阿仙奴Twitter）

其中，參與有份推行這次行動的阿仙奴名宿伊恩胡禮（Ian Wright）提到：「年輕人需要表達自己，更需要一個可以安全成長的環境、遠離暴力與及恐懼，自由自在地生活。我們永遠不能將年輕人的暴力事件視為正常，需要同心合力為他們創造更好的環境，這是非常重要的。」希望為年輕人帶來更多支援，透過足球，為他們的生活帶來意義。