英足總盃｜捷比亞紐卡素地標戰即爆冷失利　李斯特城挫屈福特晉級

多支英超球隊分途出戰英格蘭足總盃第3圈，新晉億萬大軍紐卡素，竟然爆冷主場一球不敵英甲的劍橋聯，捷比亞地標戰出師不利。至於英超對決方面，李斯特城以4：1力克屈福特晉級。
英格蘭足總盃第3圈，新晉豪門紐卡素，今圈主場鬥英甲的劍橋聯，新鮮簽入的捷比亞立即披甲，正選上陣。面對英甲第16位的劍橋聯，紐卡素遲遲未能攻破對手大門，更在57分鐘先失守。
紐卡素其後極力反撲，全場錄得逾20次攻門，可惜未能收復失地，結果一球爆冷不敵劍橋聯，捷比亞地標戰出師不利。
周六唯一的英超對決，李斯特城主場鬥屈福特，主隊尖刀華迪因傷缺陣，占士麥迪臣﹑泰利文斯及哈維班尼斯等主力悉數上陣。
開賽7分鐘，李城即獲得12碼，泰利文斯主射破網先開紀錄，其後占士麥迪臣再下一城，屈福特隨即由祖奧柏度2分鐘後扳回一城。哈維班尼斯54分鐘突破越位，再度射破屈福特的大門，比數領先至3：1。賽事其後出現小插曲，李城主場突然熄燈，球賽被迫中斷，恢復燈光需時，球迷們立即高舉手機燈，賽事在數分鐘後繼續作賽。李斯特城由艾拜頓錦上添花，以4：1擊敗屈福特。
英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：
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