英足總盃｜英超隊命途各異　水晶宮反勝米禾爾　般尼遭逆轉出局

兩支英超代表水晶宮及般尼，在足總盃第3圈周六頭場分途出擊，命途各異。水晶宮落後英冠米禾爾一球下，下半場連下兩城反勝晉級；般尼的命運則大不同，上半場領先一球被逆轉。



水晶宮今圈作客英冠的米禾爾，車路士借將加歷查（Conor Gallagher）復任正選，可惜主隊17分鐘由阿科比（Benik Afobe）先開紀錄，水晶宮的米高奧利斯（Michael Olise）切入大位左腳熨射破網，換邊後即追成平手，其後桑馬迪達58分鐘建功，水晶宮以2：1反勝米禾爾晉級。

水晶宮的奧利斯建功，助水晶宮反勝2：1晉級。（美聯社）

另一支英超代表般尼有相同遭遇，卻是相反效果，主場出擊的般尼，由積洛迪古斯上半場28分鐘先拔頭籌，可惜未能笑到最後，哈特斯菲爾德憑高洛馬及馬菲皮爾遜下半場各建一功，般尼遭對方逆轉1：2，無緣晉級。

哈特斯菲爾德的皮爾遜攻入奠勝球，反勝般尼晉級。（Getty Images）

英格蘭足總盃第3圈戰果：

更多英超相關報道：