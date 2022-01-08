英足總盃｜英超隊命途各異　水晶宮反勝米禾爾　般尼遭逆轉出局

兩支英超代表水晶宮及般尼，在足總盃第3圈周六頭場分途出擊，命途各異。水晶宮落後英冠米禾爾一球下，下半場連下兩城反勝晉級；般尼的命運則大不同，上半場領先一球被逆轉。
水晶宮今圈作客英冠的米禾爾，車路士借將加歷查（Conor Gallagher）復任正選，可惜主隊17分鐘由阿科比（Benik Afobe）先開紀錄，水晶宮的米高奧利斯（Michael Olise）切入大位左腳熨射破網，換邊後即追成平手，其後桑馬迪達58分鐘建功，水晶宮以2：1反勝米禾爾晉級。
另一支英超代表般尼有相同遭遇，卻是相反效果，主場出擊的般尼，由積洛迪古斯上半場28分鐘先拔頭籌，可惜未能笑到最後，哈特斯菲爾德憑高洛馬及馬菲皮爾遜下半場各建一功，般尼遭對方逆轉1：2，無緣晉級。
英格蘭足總盃第3圈戰果：
更多英超相關報道：
英足總盃｜車路士鬥非聯賽球隊爭出線 華拿或照披甲 杜慈：尊重足球熱話｜阿仙奴英足總盃棄穿經典球衣 全白上陣為社會公義發聲英足總盃｜曼城19歲新星妙射埋齋 大獲外界好評上位不是夢英超｜傳普巴天價續約留效曼聯 發言人澄清：咩都無收過維拉季尾或以優惠價買斷古天奴 巴塞仍註冊不了新收購｜轉會曼聯棄干地因鐵腕治軍不合風格 蘭歷克憂半年時間不夠改革｜英超英超熱話｜連格為出場機會求離曼聯 韋舒亞警告：諗清楚喎曼聯新CEO阿諾特下月上任 兩大名宿抬轎言論皆提起費格遜｜英超英超｜C朗拿度發功左右大局 一個原因決定留效曼聯與否英超｜曼聯傳以銀彈攻勢留普巴 有望變英超史上最高薪球員英足總盃｜第三圈延期非選項 英超球會隨時爆疫都要踢英超｜哥迪奧拿確診新冠肺炎周末不能督師 曼城7球員須隔離