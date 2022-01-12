李霄鵬透露戴偉浚或12強賽披甲　形容國足像兒子會惹麻煩但很努力

國足主帥李霄鵬昨（11日）晚接受《足球之夜》訪問，談及首次入選國家隊集訓練的香港球員戴偉浚，表示這名效力深圳隊的進攻中場已經拿了中國大陸護照，有機會趕及12強賽披甲。



李霄鵬談及執教國足的感受，還交代了戴偉浚的情況。（微博）

22歲的戴偉浚憑在中超的好表現，今月首度入選國足集訓大軍名單。這名深圳隊球員一直進行轉籍手續，希望獲得為國足上陣國際賽的資格。李霄鵬透露，在香港出世的戴偉浚有機會趕及完成轉籍，在12強賽作客日本及越南披甲，他說：「據我瞭解的資訊，他可能會參賽，我們去日本和越南，因為他今天已經拿到護照了，但是可能還有協會會籍的轉會。」

戴偉浚在中超表現不俗，獲得國足青睞。（戴偉浚Instagram）

對於戴偉浚的踢法及作用，這位新任國足主帥說：「他至少是一個很好的，比較優秀的攻擊型中場，在進攻中會給球隊帶來變化，而且年齡也比較適合。」戴偉浚曾經效力英格蘭的貝利及牛津聯，踢過狼隊的U23，前年轉投深圳。

談到執教國足的感受，李霄鵬打了個比喻，覺得國足像個不爭氣又惹麻煩的兒子，他說：「在中國體育大家庭中裏面，我想，中國男足應該是比較特殊的一支隊伍，像個兒子一樣，可能不太爭氣，有時還會添點麻煩，但所有中國男足的隊員和教練還是比較努力，想把這個事情做好。鞭策或者是指責，這都沒有問題。」

國足的表現長期令人失望。（Getty Images）

比較執教國家隊及球會的壓力時，李霄鵬又有比喻，教球會像煎魚，教國足就像直接在火上BBQ，他說：「如果還拿魚去比較的話，在俱樂部（球會）我覺得是煎熬的話，那國家隊直接去帶隊比賽的話（壓力）如果不是太順利的話，那直接就是燒烤了，沒有中間那個過程了。」

國足主帥李霄鵬接受央視訪問。（微博）

李霄鵬首次挑選的大軍名單，有多達52名球員入伍以外，他還選了15位助教，包括于根偉、李金羽、肇俊哲、孫繼海、鄭智、孫祥、邵佳一等前國腳，助教陣容星光熠熠。他解釋選用龐大教練團的原因，他說：「這些助教團隊都是成功的運動員，當教練也有一定的經歷，這個時候，這麼短的時間，我覺得還是人多力量大。這個教練組看似龐大，但你分到兩個團隊，其實也是比較標準的配置。」

在1月16日，國足會舉行首場內部熱身賽，到20日會踢第二場內部賽，這場會模擬日本的戰術打法。國足會精簡球員，出發到日本作客，接着再對越南。