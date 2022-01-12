武磊候選中國金球獎　兩歸化兵同入圍　國足前教練李鐵無緣金帥獎

2021中國金球獎公布候選人名單，國足前鋒武磊順利入圍，相信會成為大熱門，然而前國足主教練李鐵就未入「金帥獎」候選名單。



第5屆「中國金球獎」共設7個各獎項，包括「中國金球獎」、「中國女子金球獎」、「中國金帥獎」、「中國金童獎」、「中國五人制金球獎」、「年度最佳足球電競俱樂部」及「年度最佳足球電競先生」，各候選名單正式出爐。

中國金球獎部份獎項候選名單：

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「中國金球獎」15人候選名單中，中超「雙冠王」山東泰山佔5席，同時亦有外流愛斯賓奴的國足前鋒武磊。當中同時包括兩名入籍兵蔣光太和洛國富，但上年度排名中國金球獎次席的艾克森卻落選。

外流西班牙的武磊在世界盃外圍賽頻頻建功，料是中國金球獎大熱。（Getty Images）

至於「金帥獎」方面，前國足主教練李鐵未有入選，為人較熟悉的是擊敗香港教練陳婉婷、贏得中國女足帥位的水慶霞成功入圍。

「女子金球獎」方面，候選人包括東京奧運有好表現的王霜、外流的唐佳麗和沈夢雨等。大會稱獎項由「過百家國內外專業媒體評委和特邀評委」評選，投票即日開始，至1月下旬公佈前三名單，最終得主將於春節後的頒獎典禮上揭曉。