國家體育總局五大提案振興國足　嚴管球員紀律冀建立正面印象

世界盃亞洲區外圍賽12強賽，中國隊在B組暫列第5位，出線機會渺茫，出戰世界盃決賽周大有可能要再等多4年。
國家體育總局周二（28日）透過官網發布五方面的建議，希望改善中國足球各方面的問題，球員的紀律問題同樣在內，就連球場上十分普遍的事情也不容許。
中國國家體育總局周二公布「關於中國足球振興刻不容緩的提案」，文件當中有5項建議，希望從各方面提升中國足球的水準。
國家體育總局建議設立「國家足球領導小組」﹑從幼兒園起推廣足球﹑興建更多足球場擴大足球人口﹑加強球員管理及各省﹑縣創立職業或半職業的球隊。
在加強球員管理的建議中，中國足協已修訂「中國足球協會國家隊運動員管理辦法」，各級國家隊亦要遵守，從而建立國足球員積極向上的形象，所以建議國家隊及U23國家隊的成員嚴禁增加新紋身，並要求國腳們清除身上的紋身，在訓練時必須遮蓋紋身。至於U20或以下的成員，一律嚴禁有紋身。
紋身在球場上十分普遍，不單止是外國，國足名將張琳芃的雙臂﹑左腳大腿，以及頸上也佈滿紋身。
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