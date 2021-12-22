國足李磊外流瑞士成現役第二人　中資新球會跟英超狼隊有關

再有中國男足球員外流歐洲，現年29歲的後衛李磊轉投瑞士老牌球會蘇黎世草蜢，成為現役國足第二人。



繼外流西甲愛斯賓奴的前鋒武磊後，中國國腳李磊日前宣布加盟瑞士超級聯賽球隊蘇黎世草蜢，成為第二位留歐的現役國足男將。

現年29歲的李磊司職後衛，他當年未滿18歲就上演中超地標戰，先後踢過南昌八一（上海申鑫）、河南建業及北京國安，在中超上陣超過200次。

李磊在外流前效力中超北京國安，曾代表球會出戰亞冠盃。（Getty Images）

李磊2018年隨北京國安贏得足協盃冠軍，一年後更入選中超最佳11人；同年首次披上國足戰衣，至今代表球隊出場5次，取得兩記助攻。

北京國安在消息公布後於社交網站向李磊送上祝福，形容對方是「拼命三郎」，「我們一定不會忘記你那滿場飛奔的身影，以及每次捨身防守的瞬間。外面世界很精彩，拼命三郎一定要留住你拼命的底色，但更要保護好自己，不再受傷病侵襲，不讓我們掛念擔心。」

李磊是現役國足成員，在今屆世界盃亞洲區外圍賽亦有上陣。（Getty Images）

蘇黎世草蜢由中資持有 李磊：去五大聯賽沒意義

蘇黎世草蜢是瑞士傳統勁旅，球隊擁有135年歷史，更27次問鼎本土頂級聯賽，但上季只排第6。

不過，蘇黎世草蜢現由中資公司持有，據內地傳媒報道，球會老闆是前東方衛視主持人王津元，她是英超狼隊老闆、上海復星集團董事長郭廣昌的老婆，相信球會背景跟今次轉會不無關係。

李磊獲中資公司持有的蘇黎世草蜢熱烈歡迎。（網上圖片）

即將年屆30才第一次外流，李磊接受內媒訪問時坦言，知道時間「有點晚」，但他認為中國球員普遍「遲熟」，要踢過200場職業聯賽，才能達到國外基本水平。「在這年紀再不出國就沒機會了，想把握這次得來不易的機會。別管夢想有多大，有夢想的人永遠了不起，為你的夢想努力，這輩子才會無怨無悔。​」

李磊未有如「前輩」武磊一樣，落戶歐洲五大聯賽，他表示有自知之明，「我能力不夠，想先去見識歐洲二流聯賽的比賽質素。在我這個年齡去到五大聯賽，如果你踢不到比賽，那留洋的效果和意義就沒有了。」