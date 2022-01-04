李磊外流歐洲今早上機往瑞士草蜢報到　盼為低谷中國足球出一分力

落實加盟瑞士球會草蜢的中國後衛李磊，今日早上從上海浦東機場出發，飛往蘇黎世，準備向新東家報到。
草蜢在微博上載了多張李磊出發的照片，有北京國安球迷到機場送機，支持李磊為足球夢遠赴海外落班。國安亦在帖文下留言一句「向前跑，帶著赤子的驕傲」。李磊跟住回覆舊球會：「追逐夢想的旅程，你永遠都不會孤單。」
【李磊早上出發去瑞士】
29歲的李磊之後在個人微博發文，感謝國安的栽培，並讓他實現兒時夢想，到歐洲踢波。他還寫：「中國足球現在正處於低谷期，也希望自己能為中國足球出一份力。相信只要大家團結、努力，困難都是暫時的。我做為從業者不管是高峰或是低谷，我願意力所能及毫無保留的去呵護她，去熱愛自己的職業，不忘初心。」
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