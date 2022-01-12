網球｜「英國楊丞琳」染疫後悉尼女網復出　美網奪冠後三度一輪遊

19歲「英國楊丞琳」拉度簡奴（Emma Raducanu）去年在美網以超級黑馬之姿奪冠，一炮而紅。但其後表現回落且確診新冠肺炎，她在周二（11日）的悉尼女網賽首輪不敵哈薩克女將Elena Rybakina，慘遭淘汰。



悉尼女網賽是拉度簡奴染疫後復出首戰，亦是今屆澳網開打前最後熱身，拉度簡奴面臨一戰出局窘況，甚至險些錄生涯首度職業巡迴賽「吞蛋」狀況，最終她以0：6、1：6不敵9號種子的哈薩克女將Elena Rybakina，狀態令外界相當憂心。

拉度簡奴在染疫後復出，狀態仍然低迷。（Getty Images）

美網奪冠後三度「一輪遊」

去年在美網奪冠之後，拉度簡奴的首場比賽印地安泉大師賽便首輪出局，之後的特蘭西瓦尼亞公開賽只贏2場，8強止步，緊接的公開賽亦是首輪敗陣，再加上昨日的悉尼女網賽，已是她在美網奪冠後，第3個「一輪遊」的比賽。

事實上，她在美網一戰成名後各方代言和公開活動不斷，也造成她頻頻退賽且更換教練，戰績亦衰退。

換了新教練的拉度簡奴將在澳網力爭與教練首個冠軍。（Getty Images）

拉度簡奴在去年底確診，下周一（17日）展開的澳網名列第17號種子，她與新任教練Torben Beltz自去年11月才開始合作，能否在澳網取得兩人攜手之冠軍，成為本屆澳網賽事一大看點。

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