澳網｜祖高域入境風波現曙光　上訴得直獲發簽證　十冠夢重燃

塞爾維亞「球王」祖高域入境澳洲風波，擾攘多時終有轉機，法庭今日（10日）宣布祖高域上訴得直，可以繼續留在澳洲，有望在澳洲網球公開賽爭奪10度封王。
祖高域（Novak Djokovic）入境澳洲風波，有望告一段落，澳洲法院今日進行聽證會，祖高域在會上承認自己沒有接種疫苗，以及早前再度患上新冠肺炎。法官凱利（Anthony Kelly）指政府撤銷祖高域的簽證是「不合理」，故此推翻政府的決定，祖高域重新獲發簽證，並可以立即離開隔離酒店，而政府需要支付今次訟費。
不過，澳洲入境部門首長仍然可以透過個人權力（personal power of cancelation）取消祖高域的簽證，所以祖高域能否出戰澳網依然成疑。
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