澳網｜祖高域背負着什麼？　一文看清為何球王堅持拒注射疫苗立場

澳網即將於1月17日開打，塞爾維亞球王祖高域因獲得疫苗醫療豁免權得以成行，從而引起一場入境風波。

祖高域此前高調反疫苗，以二度確診為由申請豁免，引起不少澳洲人甚至國際各界人士反感，有台灣網媒撰文分析球王到底在堅持什麼。



祖高域遭澳洲拒絕入境的事件愈鬧愈大，他繼續滯留在墨爾本的隔離酒店內，他已入稟法院挑戰澳洲邊防局（Australian Border Force）拒絕其入境的決定，等待周一（10日）法庭判決。

祖高域遭澳洲拒絕入境的事件愈鬧愈大。（Getty Images）

祖高域過往曾高調反對強制接種疫苗，前年曾確診新冠肺炎，其律師提交給法庭的文件也公開，證實他在2021年12月16日曾再度確診，之後康復，並以二度確診為由取得醫療豁免。

台灣網媒《動誌》分析，入境澳洲獲得疫苗豁免的四個條件：包括因重病進行大手術或入院、距感染過新冠肺炎不足6個月、曾接種新冠疫苗出現過敏反應，以及在接種過程中對自己或他人構成風險，包括患有精神心理疾病。

祖高域堅持不打疫苗申請醫療豁免，引起爭議。（Getty Images）

由於祖高域似乎並不符合上述中的任何一項*（*編按：該作者撰文時，祖高域未被報道曾在12月染疫），所以大家開始質疑澳網官方給予球王特權。



據悉，目前世界前100的網球手中，超過90%的人已接種疫苗，而早在2020年4月，祖高域曾公開表示，不想為了能全球旅行而被別人強迫接種疫苗。該文寫說，只要仔細回顧一下該世界球王過往的歷史，就能理解為什麽他會堅持立場。

祖高域被爆出二度確診後曾出席公開活動。（Facebook）

祖高域在2016年開始出現手肘傷痛，經歷了世界排名下跌、大滿貫冠軍荒，由於過去曾有麩質過敏和呼吸問題，所以他不願意透過手術或藥物治療。他曾說：「我盡量避免做手術，因為我不喜歡手術或藥物治療，盡可能地自然恢復，我相信我們的身體有自癒機制。」

祖高域曾表示避免做手術或藥物治療。（截圖）

然而，到了2018年，他不得不接受手術，「當時我的心情很複雜，我懷疑是否能完全康復，因為我永遠不知道身體會對非常激烈的治療有什麽反應。」雖然手術成功，但祖高域仍感到自責，「我哭了兩三天，每當我想起所做的一切，就覺得辜負了自己。」

由此可見，他對現代醫學持有不同看法，他曾因為對冥想、意念等超自然的神秘力量着迷而被批評，除此之外，他亦倡導素食主義。

該文章作者亦表示，大家可能還是無法理解祖高域為何寧願冒巨大的輿論壓力，也堅持不打疫苗，但至少可以了解他為什麼會有這種想法。