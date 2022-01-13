史高斯批曼聯一團糟更衣室有毒　應重用小將而非C朗卡雲尼｜英超

向來心直口快的曼聯名宿史高斯又在網上節目評論愛隊，以「一團糟」及「有毒」形容曼聯的更衣室現況。他認為曼聯是最優秀的球會，需要聘請最佳的領隊，不解球會為何錯過了干地。



「這間球會令人感覺一團糟（mess）。」史高斯在一個網上節目上談及曼聯，他說：「曼聯是最大及最好的球會，在球會內的重要崗位，應該要由最好的人出任，尤其是領隊一職最關鍵，一定要。我們選擇了一位領隊，他（蘭歷克）在歐洲球壇做得不錯，但以教練來說，他不算太成功。他被邀請來執教世上最大的球會，這是我想不透的。」

史高斯在網上節目中評論曼聯，認為愛隊「一團糟」而且更衣室氣氛「有毒」。（網上片段截圖）

47歲的史高斯對曼聯的換帥時機感到失望，與干地失之交臂。他說：「曼聯應該要請到最好的人選擔任教練，但他們沒有這樣做，令我覺得驚詫。應該要由世界前5的領隊來出任。杜慈、高普、哥迪奧拿，我知道沒有可能請到他們，但干地呢？明明時機是剛剛好。熱刺的陣容不如曼聯，但你看看他現在做所做的。」他認為曼聯仍有力從熱刺撬走干地。

史高斯認為干地是曼聯新帥的合適人選。（Getty Images）

「那麼還有巴黎聖日耳門的普捷天奴，雖然你知道對方球會不會輕易放人，但曼聯就是曼聯。如果你真的很想要一位領隊，那就要行動，去邀請他。」史高斯認為曼聯要先找到一位最頂尖的領隊，才有資格說爭奪冠軍。

普捷天奴是史高斯心目中的另一個曼聯領隊人選。（Getty Images）

對於曼聯的更衣室氣氛，史高斯說：「感覺好像有毒（poisonous），似乎人人都想離開，沒有人想入來。」

用人方面，史高斯覺得看守領隊蘭歷克應該重用格連活特，而非C朗拿度及卡雲尼，因為格連活特還可再進步，代表住球會的未來，相反C朗及卡雲尼最風光的日子已成過去。他說：「格連活特應該為這支球隊踢前鋒。C朗及卡雲尼整個職業生涯都很優秀，但曼聯要靠兩位36歲及34歲的前鋒，彷彿透露了球會的現狀。」

史高斯認為格連活特有潛質，可以為球隊帶來入球，值得重用。（Getty Images）

「格連活特現在及未來都要上陣機會。他是個才華洋溢的小將，當我見到他時，我感到沮喪，因為每場比賽他都是第一個被換走的，而且他被安排踢邊路，但他是一位徹頭徹尾的前鋒。他可以為球隊帶來入球，這是毫無疑問的。」格連活特今季英超15次上陣，其中13次正選及2次後備入替，而在13次正選當中，他有9次被換出。