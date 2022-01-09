曼聯後衛曾是熱門惡搞對象　菲爾鍾斯消失兩年後復出終獲認同

菲爾鍾斯的臉孔早些年曾遍布互聯網的惡搞圖，然而近兩年他飽受傷患困擾，消失在大眾目光，球迷的批評和惡搞對象也轉移到其他球員身上。

但這沒有使他更好過。曼聯戰績還是未如理想，他默默地養傷，終在上輪英超迎來兩年來首戰，賽後他接受訪問時，直白地說出感受。



菲爾鍾斯由2019年至今只踢過3場比賽，本應是球員黃金年齡的27、28歲，他大多時間都無法踢比賽、也無法訓練，他上一次為曼聯一隊踢正選，已是2020年的1月26日，當時曼聯在足總盃第4圈以6：0大勝燦美爾，不久後鍾斯就受膝傷困擾。

2020年大部份時間和整個2021年，鍾斯的生涯一片空白，直至2022年的1月3日，他才因曼聯的傷病問題，再次迎來上陣機會，更是正選踢足90分鐘，雖然曼聯最終以0：1落敗不敵狼隊，但他的表現備受讚賞，尤其其充滿鬥志的表現廣獲認同。

菲爾鍾斯已近兩年沒有為曼聯一隊上陣，他在對狼隊一戰復出，表現獲讚賞。（Getty Images）

鍾斯早前接受球隊贊助商訪問時，對於重返比賽喜形於色：「我實在遠離球場、遠離球隊太長時間了，有時感覺真的很可怕，但現在能再跟隊友一起，實在太好了。我覺得自己終於做回一個足球員了。」

「之前就算是做後備，像在聯賽盃對韋斯咸，但一踏進球場，看到滿場的球迷，即使是坐在後備席上，我也不禁想，天啊，我太想念這一切了。」

鍾斯坦言自己為曼聯做的一切「都充滿淚水和血汗」。（Getty Images）

雖然多年來常因為場上犯錯和趣怪表情成為球迷笑柄，加上傷患使他身心都飽受煎熬，但他表示曼聯隊友一直支持他，「我的兄弟一直都很好，他們很有同理心、也明白我的情況，他們知道無法上陣一整年，是有多難過。」

「當有球員為各種問題，包括球場外的問題而受困擾時，我很樂意幫助他們。球迷往往只看到球場上的事，但有時是場外的情況直接影響到場內表現。」

鍾斯指球迷通常只看場上表現，「但場外問題會直接影響場內發生的事」。（Getty Images）

現在的曼聯常遭球迷批評踢得了無生氣，鍾斯坦言：「每次我穿起曼聯球衣，我就會傾盡全力，我的一切血、汗和淚，也傾注在我為這球會做的一切。」

鍾斯經歷過這段日子，再聽畢他的訪問，便可理解他為何在對狼隊時戰意高昂，而他在該仗跟隊友一同進場時的一張照片，獲英國《星期日時報》選為「最能代表曼聯狀況」的照片，並發表一篇文章，題為《突顯曼聯問題的那張照片——菲爾鍾斯也許能啟發蘭歷克的球隊》。

英國《星期日時報》指，這張照片是曼聯當下狀況的寫照。（Getty Images）

「這張照片的有趣之處，在於曼聯隨後輸了給狼隊，再因他們沒有足夠能力、或是因他們沒有動力去守好對手，而飽受批判。」文章在開首如此寫道，作者再以自己的想像，由照片左邊起就每位球員的表情幽默地寫道：「C朗像是因自己未能打入國際足協最佳球員的最終候選名單而分心」、「迪基亞像無法跟球迷正眼對視」、「馬迪看起來不太明白為什麼自己會踢正選」……

文章進而寫出重點：「只有菲爾鍾斯，看起來是如此期待去令我們（媒體）、暫代領隊（蘭歷克）、球迷和英格蘭領隊修夫基去留下深刻印象，他是唯一一位像是準備好全力作賽的曼聯球員。」