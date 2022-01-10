卡雲尼自願留曼聯至季尾　無論正選與否也竭盡全力｜英超

曼聯看守領隊蘭歷克表示，34歲前鋒卡雲尼親口向他承諾留隊至季尾，並願意以身作則為年輕球員的榜樣。曼聯在香港時間周二凌晨3時55分會出戰英格蘭足總盃第3圈，主場面對阿士東維拉。



卡雲尼與曼聯的合約至季尾屆滿，有傳巴塞隆拿想邀請他在今月轉會，而蘭歷克就企硬不放人。蘭歷克回應卡雲尼去留問題時強調，絕對沒有不准他離隊。他說：「我只是告訴他，如果由我決定的話，我希望他留下來。（在周四）我跟他好好地談了一次。」

蘭歷克一直很欣賞卡雲尼，多次表示希望他留隊。（Getty Images）

蘭歷克大讚卡雲尼功能獨一無二 曼聯冬季轉會窗絕不放人

蘭歷克續說：「他來到我的辦公室，我們談了接近半小時。卡雲尼告訴我，他定會留隊，他很想留隊到季尾。不只是我叫他留隊，他自己亦想。他跟我說，我可以信賴他到季尾，他會全力以赴，成為年輕球員的榜樣。」

蘭歷克透露，卡雲尼自願留隊到季尾。（Getty Images）

「如果要他踢正選的話，他會準備就緒，樂意接受。就算他無份落場，他都會盡力成為最好的榜樣。對我來說，這是好消息，因為他是其中一名最有經驗的球員，他的心理質素及工作態度，都是其他球員的完美典範。」