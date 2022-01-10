朗尼誓拯救打比郡出降班絕境　欲借用曼聯新星半季救亡｜足球轉會

打比郡因財政問題被扣21分，現時以11分排英冠榜尾，但領隊朗尼未放棄護級，並希望1月從舊東家「班救兵」，借用科特迪瓦翼鋒迪亞路查奧爾（Amad Diallo）。



英國《每日郵報》披露，打比郡領隊朗尼希望找曼聯幫忙，借用19歲的迪亞路查奧爾。迪亞路查奧爾去年1月以2500萬鎊從阿特蘭大來投，但一直欠缺上陣機會，至今各項賽事僅為曼聯9次披甲攻入1球。在今季，他曾於歐聯賽和年青人1：1的比賽中上陣68分鐘。

迪亞路查奧爾在歐聯分組賽上年青人披甲。（Getty Images）

原本去年夏天迪亞路查奧爾有望借用至荷甲的飛燕諾，但他受傷患困擾，未能成行。據報，飛燕諾、阿特蘭大及水晶宮都對他有興趣。迪亞路查奧爾與曼聯的合約至2025年，球會都有希望他可以在外借中成長，未來競爭一隊正選。

朗尼執教被扣21分的打比郡，仍未放棄護級希望。（Getty Images）

受財政危機，打比郡被賽會扣21分，雖然他們在朗尼的帶領下取得7勝11和7負的中游成績，但現在只得11分，排英冠包尾。不過，朗尼多次強調打比郡絕不會等降班，他們仍有留級的希望。

艾蘭加深得蘭歷克歡心，未必會在1月外借離隊。（Getty Images）

此外，另一位曼聯小將艾蘭加亦渴望在1月外借出來。這名19歲翼鋒上季開始獲得上陣機會，並在對狼隊時取得入球，上月與曼聯續約4年。他比起迪亞路查奧爾較得重用，今季有4次上陣，另外他得到看守領隊蘭歷克的看重。