蘭歷克放棄4-2-2-2重啟舊陣式　讚曼聯有求勝心但中場控制不足

曼聯在英格蘭足總盃第3圈主場贏阿士東維拉1：0，看守領隊蘭歷克放棄慣用的4-2-2-2陣式，用回蘇斯克查時代常見的4-3-2-1陣式，而在下半場更轉踢鑽石型中場。蘭歷克滿意今場球員的求勝心及侵略性，但指球隊中場控制不足。



談到今場的表現，蘭歷克說：「人人都期望我們在不敵狼隊後作出回應，我相信球隊做到了。我們維持了強度，但比賽中都遇上困難的時刻。我認為上半場踢得幾好，我們傳了很多對角球，讓維拉從一邊轉移到另一邊，我們還攻入一個漂亮的入球。不過，我們仍然要在掌控中場方面努力。我們知道對方維拉的中場很靈活，他們有兩個10號位球員，還有3個6號及8號位球員，所以我們踢得很掙扎。」

麥湯米尼的頭槌一箭定江山，幫曼聯晉級。（美聯社）

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在C朗拿度及查頓辛祖兩位今季新兵缺陣下，曼聯今場的排陣熟口熟面，就像上季長期使用的4-2-3-1陣式。蘭歷克解釋：「我們決定用卡雲尼為4-2-3-1陣式中的前鋒，般奴費南迪斯踢10號位。我要再強調，對方的中場很靈活，令我們很難踢。他們兩位10號位球員（貝安迪亞及奧尼屈堅斯）在我們的防中身後、中堅身前，很不容易防守的，很具挑戰性。」儘管曼聯今場踢得也不太好，但數據上都略為佔優，控球有54%，射門方面19射9中，而維拉則是13射4中。

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連格今場後備入替。（Getty Images）

蘭歷克續講解今場的戰術變化，他說：「在下半場當我們轉為鑽石形中場時，我們表現有改善，就是最後15分鐘。我們控制了比賽。在反擊方面，我希望球員在下半場的決定可以做好一點，本來或者可以入到第二球，1：0總讓比賽緊張至最後。」

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蘭歷克滿意球隊的戰意，他說：「我看到了更強的侵略性，我不一定要見到很多逼搶的，因為你先要有需要逼搶的時刻才會有逼搶。如我所講，對維拉是很難踢的，但我見到我們是一支拼命想贏的球隊。最終，這就是我們贏波的原因。」曼聯下場比賽會在英超再遇上維拉，至於足總盃下圈的對手是米杜士堡。

球證翻看片段後，認為維拉入球無效。（Getty Images）

維拉下半場兩度攻入曼聯大門，皆被判詐糊，當中在52分鐘丹尼艾格斯頭槌頂入，但球證翻看VAR片段後，認為維拉球員積及藍斯犯規在先，阻擋了卡雲尼，所以判入球無效。蘭歷克同意球證的決定，他說：「我在邊線時看不清楚，但我之後在片段中見到，很明顯的，阻擋卡雲尼的那位球員明顯越位了。我不知球證是判了越位還是犯規，但無論如何，他肯定是越位了。」

對於球隊整體表現，蘭歷克認為還要再進步，他說：「如果說這是完美，我想沒有人會相信。我們還有很多東西可以做得更好，但守住清白之身很重要，我們一起努力。」