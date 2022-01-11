曼聯贏維拉正選球員評分　拉舒福特「眾望所歸」墊底｜英足總盃

曼聯靠麥湯米尼的頭槌入球，主場以1：0擊敗維拉，晉級英格蘭足總盃第4圈。英國《曼徹斯特晚報》賽後為曼聯球員的表現評分，為10分為滿分，拉舒福特只得3分，排全隊包尾。入球的麥湯米尼得不到最高分，迪基亞、華拉尼等多名球員並列最高7分。



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賽後被網民「插到飛起」的拉舒福特真的是「眾望所歸」，被《曼徹斯特晚報》評為最低分球員，僅得3分。他得到的評語是「開波時表現渴望，但觸覺不是最敏銳。經常跑撞向磚牆（對方嚴密的防線），兩次沒有跑去爭取控球權而激怒眾人」。

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第二低分的球員都有及格的5分，拉舒福特的得分比其仔隊友明顯低一截。只計正選，獲5分的有卡雲尼、格連活特及域陀連迪路夫。克服新冠肺炎後復出的連迪路夫有點慌失失，《曼徹斯特晚報》稱他「近一個月來首次上陣，有次致命控失波差點助攻屈堅斯」。該報認為格連活特欠穩定性，卡雲尼儘管依然不斷奔跑，但欠缺兩翼支援。

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入球的麥湯米尼獲得6分，並非最高分的球員。《曼徹斯特晚報》給予迪基亞、華拉尼、達洛治及費特洛迪古斯7分，4人並列最高分。報道稱費特「助攻麥湯米尼的傳中非常精彩，而且他們的壓逼很有活力。費特的回歸令球隊受益，但他仍有失誤」。報道讚迪基亞幫曼聯守住領先，華拉尼就表現冷靜，適應不同中堅拍檔，至於達洛治在進攻上的發揮亦獲讚。