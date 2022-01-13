非洲國家盃｜球證兩度未夠鐘吹場雞　突尼斯對馬里變鬧劇收場

撰文：趙子晉
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周三晚（12日）的非洲國家盃F組分組賽，由突尼斯迎戰馬里，再次證明了「非洲波，樂趣多」，馬里憑一記12碼一箭定江山。
撇開戰果，今仗執法球證表現更加矚目，來自贊比亞的施卡斯維兩度未夠90分鐘便吹起完場哨子聲，引來突尼斯職球員的不滿，最終變成一場鬧劇收場。

突尼斯鬥馬里的非洲國家盃F組分組賽，馬里憑干尼（Ibrahima Koné）12碼中鵠，突尼斯下半場亦有12碼，但隊長卡斯里（Wahbi Khazri）一射宴客，結果馬里一球險勝全取3分。

突尼斯隊長卡斯里12碼宴客，最終一球不敵馬里。（美聯社）

對比戰果，今仗執法的球證施卡斯維（Janny Sikazwe）才是主角，他在85分鐘突然吹起哨子，表示賽事已完，突尼斯一眾職球員非常不滿，一輪擾攘後繼續作賽。豈料一個爭議竟然兩度出現，施卡斯維在89分鐘43秒再度響起完場哨子聲，突尼斯方面再度猛烈抗議，主教練基拜爾（Mondher Kebaier）更上前理論，這名球證依然無動於衷，並在保安的保護下返回更衣室，而馬里眾將沒有理會太多，隨即慶祝贏波。

施卡斯維兩度提早吹雞，惹來一眾突尼斯職球員的不滿。（美聯社）

當馬里教練馬加蘇巴（Mohamed Magassouba）接受訪問時，突然被中斷，事關非洲足協指賽事未完，需要完成最後3分鐘，球迷亦留在場上，爭議球證施卡斯維同在場上等候，惟突尼斯眾將未有重返球場作賽，最終正式響起完場哨子聲，今場以一場鬧場下落幕。

施卡斯維除了兩度突然吹起完場哨子聲外，馬里的托尼（El Bilal Toure）中圈附近犯規，卻直接以紅牌驅逐對方出場，增添今仗的爭議性。

突尼斯教練賽後基拜爾氣難下，賽後當然嬲爆球證，「85分鐘吹一次，89分鐘又吹一次，今場波至起碼補時7至8分鐘，他（球證）的決定是莫名其妙。」至於為何突尼斯為何未有現身球場，基拜爾直言眾將已經涼已沖，就未有重返球場。

馬里的托尼一次犯規卻直接紅牌被逐，一臉不解。（美聯社）

這名贊比亞籍的球證曾經執法俄羅斯世界盃，原來他早有前科，事關他在一場非洲聯賽冠軍盃中，判罰一個具爭議的12碼及出示紅牌驅逐門將出場，非洲足協認為施卡斯維涉嫌貪污，而將他在2019年1月被罰停賽。

來自贊比亞的施卡斯維曾經執法俄羅斯世界盃。（資料圖片／Getty Images）

英超第22輪直播賽程：

英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

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