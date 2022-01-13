非洲國家盃｜球證兩度未夠鐘吹場雞　突尼斯對馬里變鬧劇收場

周三晚（12日）的非洲國家盃F組分組賽，由突尼斯迎戰馬里，再次證明了「非洲波，樂趣多」，馬里憑一記12碼一箭定江山。

撇開戰果，今仗執法球證表現更加矚目，來自贊比亞的施卡斯維兩度未夠90分鐘便吹起完場哨子聲，引來突尼斯職球員的不滿，最終變成一場鬧劇收場。



突尼斯鬥馬里的非洲國家盃F組分組賽，馬里憑干尼（Ibrahima Koné）12碼中鵠，突尼斯下半場亦有12碼，但隊長卡斯里（Wahbi Khazri）一射宴客，結果馬里一球險勝全取3分。

突尼斯隊長卡斯里12碼宴客，最終一球不敵馬里。（美聯社）

對比戰果，今仗執法的球證施卡斯維（Janny Sikazwe）才是主角，他在85分鐘突然吹起哨子，表示賽事已完，突尼斯一眾職球員非常不滿，一輪擾攘後繼續作賽。豈料一個爭議竟然兩度出現，施卡斯維在89分鐘43秒再度響起完場哨子聲，突尼斯方面再度猛烈抗議，主教練基拜爾（Mondher Kebaier）更上前理論，這名球證依然無動於衷，並在保安的保護下返回更衣室，而馬里眾將沒有理會太多，隨即慶祝贏波。

施卡斯維兩度提早吹雞，惹來一眾突尼斯職球員的不滿。（美聯社）

當馬里教練馬加蘇巴（Mohamed Magassouba）接受訪問時，突然被中斷，事關非洲足協指賽事未完，需要完成最後3分鐘，球迷亦留在場上，爭議球證施卡斯維同在場上等候，惟突尼斯眾將未有重返球場作賽，最終正式響起完場哨子聲，今場以一場鬧場下落幕。

Now it looks like Tunisia refused to come out and play the final three minutes



Sikazwe and Mali waited for them and blew the whistle calling off the match



Now it's officially full time pic.twitter.com/oviP8C9bzX — Maher Mezahi (@MezahiMaher) January 12, 2022

施卡斯維除了兩度突然吹起完場哨子聲外，馬里的托尼（El Bilal Toure）中圈附近犯規，卻直接以紅牌驅逐對方出場，增添今仗的爭議性。

突尼斯教練賽後基拜爾氣難下，賽後當然嬲爆球證，「85分鐘吹一次，89分鐘又吹一次，今場波至起碼補時7至8分鐘，他（球證）的決定是莫名其妙。」至於為何突尼斯為何未有現身球場，基拜爾直言眾將已經涼已沖，就未有重返球場。

馬里的托尼一次犯規卻直接紅牌被逐，一臉不解。（美聯社）

這名贊比亞籍的球證曾經執法俄羅斯世界盃，原來他早有前科，事關他在一場非洲聯賽冠軍盃中，判罰一個具爭議的12碼及出示紅牌驅逐門將出場，非洲足協認為施卡斯維涉嫌貪污，而將他在2019年1月被罰停賽。

來自贊比亞的施卡斯維曾經執法俄羅斯世界盃。（資料圖片／Getty Images）

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英超第22輪直播賽程（01美術製圖）

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