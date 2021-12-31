英超｜奧巴美揚提早向加蓬國家隊報到　元旦日對曼城篤定缺陣

一個月內，奧巴美揚由阿仙奴隊長變成棄卒，主帥阿迪達多次避談這名加蓬前鋒的前途。與其繼續留隊被雪藏，不如早點向國家隊報到，提早準備即將開鑼的非洲國家盃。



奧巴美揚與主帥阿迪達極速擘面，不足一個月由隊長變棄將，這名加蓬球星連續4場不入大軍名單，諷刺的是，阿仙奴4連勝並轟入14球，奧巴缺陣似乎對攻力沒有影響。

奧巴美揚缺陣，阿仙奴隊中一班小將包括伊美路維肩負起入球的重任。（資料圖片／Getty Images）

32歲的奧巴美揚無謂浪費時間，根據媒體《The Athletic》報道，這名加蓬前鋒已經向國家隊報到，篤定錯過元旦日對曼城的聯賽。

非洲國家盃將在下月9日於喀麥隆揭幕，奧巴美揚領軍的加蓮被列入C組，與加納﹑摩納哥及島國科摩羅（Comoros）爭出線。

重溫奧巴美揚與阿迪達恩怨：