英超｜奧巴美揚提早向加蓬國家隊報到　元旦日對曼城篤定缺陣

一個月內，奧巴美揚由阿仙奴隊長變成棄卒，主帥阿迪達多次避談這名加蓬前鋒的前途。與其繼續留隊被雪藏，不如早點向國家隊報到，提早準備即將開鑼的非洲國家盃。
奧巴美揚與主帥阿迪達極速擘面，不足一個月由隊長變棄將，這名加蓬球星連續4場不入大軍名單，諷刺的是，阿仙奴4連勝並轟入14球，奧巴缺陣似乎對攻力沒有影響。
32歲的奧巴美揚無謂浪費時間，根據媒體《The Athletic》報道，這名加蓬前鋒已經向國家隊報到，篤定錯過元旦日對曼城的聯賽。
非洲國家盃將在下月9日於喀麥隆揭幕，奧巴美揚領軍的加蓮被列入C組，與加納﹑摩納哥及島國科摩羅（Comoros）爭出線。
重溫奧巴美揚與阿迪達恩怨：
英超｜阿仙奴狂數諾域治四連勝 阿迪達再避談奧巴美揚前途英超｜阿仙奴聖誕全家福賀佳節 奧巴美揚現身「解凍」在望？足球轉會︱奧巴美揚不准參與阿仙奴操練 慘成棄卒祖雲達斯願接收英超｜沒有奧巴美揚照淨勝韋斯咸 阿迪達對前隊長動向三緘其口阿仙奴或1月賣走奧巴美揚 困擾15年隊長魔咒未解除｜足球轉會英超｜阿仙奴褫奪奧巴美揚隊長資格 周中倫敦打吡戰不會上陣英超｜阿仙奴隊長違紀遭內部停賽 多蒙特「黑歷史」揭示賣得？英超｜阿仙奴主場3球淨勝修咸頓 奧巴美揚不入大軍名單