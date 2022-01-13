非洲國家盃｜F組連環蝦碌事件　一個錯誤致岡比亞一仗延遲開賽

非洲波，樂趣多，非洲國家盃一個賽日更有兩單蝦碌事。
非洲國家盃F組，毛里塔尼亞對岡比亞延遲開賽，全因大會一個大意失誤，令毛里塔尼亞隊長也不禁擰擰頭。
非洲國家盃F組充滿「蝦碌」，周三（12日）首場賽事突尼斯對馬里，執法球證兩度未夠鐘吹哨子完場，結果變成鬧劇收場，豈料緊接上演的毛里塔尼亞對岡比亞亦有事情發生。
兩軍列隊準備奏國歌之際，蝦碌事件此時發生，大會奏起毛里塔尼亞國歌，眾將一臉茫然，原來大會方面播錯國歌。無問題，大會再度奏起國歌，原來又錯，來來回回播錯3次，毛里塔尼亞隊長﹑曾效力富咸的卡馬拉（Aboubakar Kamara）也不禁擰擰頭。
Look at poor Aboubakar Kamara shaking his head as the wrong anthem is played for Mauritania ahead of their game with Gambia. What a shambles. pic.twitter.com/glO1mgBVkB— Project Football (@ProjectFootball) January 12, 2022
看來繼續播落去也是錯，結果毛里塔尼亞眾將被要求清唱國歌。有趣的是，對手岡比亞的國歌卻沒有奏錯，最終擾攘數分鐘後成功開波。
開賽10分鐘，岡比亞憑查洛（Ablie Jallow）一箭定江山，結果一球擊敗毛里塔尼亞。
英超第22輪直播賽程：
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