澳洲女主播真心話痛罵祖高域「狡猾的混蛋」　咪後對話意外被收音

祖高域入境澳洲一事風波不斷，除了網球壇內批評不斷，連塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabic）也表示該國內巨星明顯違規。

澳洲一女主播也批評了祖高域，並痛罵他為「狡猾的混蛋」，惟此實情是幕後閒談對話，但主播並未有關掉咪高峰，意外被收音。



祖高域入境澳洲一事風波不斷。（Getty Images）

塞爾維亞網球巨星（Novak Djokovic）早前入境澳洲後遭取消簽證，其後獲法院判勝訴得以留下，卻又被指涉嫌謊報行蹤，亦隱瞞抵澳前14日曾前往不同國家。 縱然他祖高域其後發聲明指「隱瞞行蹤」是經理人的「行政錯誤」，但此事亦引發外界不滿。

祖高域獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

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相關事件持續燃燒，就連澳洲電視台《7NEWS》主播梅登（Rebecca Maddern）也忍無可忍。在報道祖高域事件後節目進入廣告時段，她與拍檔阿莫（ Mike Amor ）馬上討論這名塞爾維亞巨星。

梅登直斥祖高域講大話：「無論你怎麼看，他就是一個騙子，狡猾的混蛋（That Djokovic is a lying, sneaky a**hole），不幸所有人都被他牽連」，更質疑對方明知確診後仍外出，「我甚至不認為他真的確診了。」阿莫回應道，「我認為他只是以一個垃X圾藉口來圓謊，但我想他反正能夠脫身吧。」

二人的閒談夾雜操口大大力狠批祖高域，對話意外被收音，片段隨即在Twitter瘋傳，並引起廣泛討論。

「狡猾的混蛋」對話：

就算二人對話為澳洲人出一口氣，身為主播被拍得爆粗批評新聞人物，實在有失專業，不少網友留言力撐兩名主播，並表示：「感謝你們說出我們的心聲」，也有人建議提名二人為年度人物。

電視台其後發聲明，表示這屬於同事間的私人對話被違法錄音，將調查非法洩密的源頭。