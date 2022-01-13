祖高域連自己人都激嬲　塞爾維亞總理斥行為明顯違規

祖高域入境澳洲一事風波不斷，最新爭議是他在去年12月16日第二度確診後，未戴上口罩出席公開活動，亦曾接受訪問，對此連塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabic）也看不下去，表示該網球巨星明顯違規。



祖高域早前入境澳洲後遭取消簽證，其後獲法院判勝訴得以留下，卻被指涉嫌謊報行蹤，他坦承去年12月18日，在明知確診下仍出席媒體採訪活動。

祖高域在染疫期間公開露面，出席多名青少年參與的頒獎禮，期間更沒有戴上口罩。（Facebook）

塞爾維亞總理布爾納比奇表示，如果祖高域在明知染疫下仍公開露面，「是非常明顯的違規行為」。她還強調，沒有人能淩駕在公共衛生法規之上，法律是適用於所有人，任何人都不應違反隔離規則，那會讓其他人的健康受到威脅。

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塞爾維亞總理布爾納比奇表示，祖高域在明知染疫下仍公開露面，「是非常明顯的違規行為」。（Getty Images）

她指如何制裁需由相關機構調查，「我們將深入了解這些事情，因為我認為這些目前是由澳洲移民部長所調查的一部份。」

根據塞爾維亞法律規定，流行病期間違反衛生法規，最高將被處3年監禁。

祖高域獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

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此外，目前祖高域的命運仍交由澳洲移民部長Alex Hawke掌管，他隨時有權再次取消其簽證，並將他逐出澳洲，而根據澳媒透露，目前政府仍傾向將他驅逐出境。

祖高域的在Instagram發布的聲明原文（按圖放大）

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