網球︱一張圖見證拿度與祖高域的距離　獎盃以外永遠追不上的級數

一場澳洲簽證風波，祖高域（Novak Djokovic）贏了官司，輸盡民心。一代網球巨星，在澳洲以至全球淪為過街老鼠， ＃DjokovicOut（祖高域滾蛋）一詞熱爆網絡。

有網民上載一張拿度的照片，相中的「泥地王」與一班孩子見面，刻意坐得遠遠的，這正是祖高域無論用多少獎盃，也追不上的距離。



祖高域與拿度。（Getty Images）

當今網球界3大天王，費達拿、拿度與祖高域，同得20次大滿貫冠軍，論戰績已難分高下。費達拿年屆40，傷患一身，難望重返昔日高峰；35歲的拿度也已傷痕累累，34歲的祖高域，似乎是最有機會率先贏得第21冠的一位，尤其是在他已3連冠、累積9冠的澳洲網球公開賽。

澳洲是他的福地，他十分清楚地知道。正因如此，明知道澳洲在疫情下對入境要求極為嚴格，仍執意在沒有注射疫苗下闖關。他擁有龐大律師團隊，或許早已仔細找出漏洞，只要在入境前能證明半年內曾確診，便可在豁免注射疫苗下入境比賽，無視公眾觀感。他之所以膽敢目空一切，正是看準自己是澳網收視保證，澳網賽會和職業網球聯合會（ATP）同樣需要他。從他鬧出簽證風波後，ATP一直默不作聲，直到澳洲法院判祖高域勝訴，這個網球最高監管機構才施施然發出一篇「雙方各打五十大板」的不痛不癢聲明，可見一斑。

男網三大傳奇並列史上最多大滿貫球手

祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



【祖高域職業生涯20個大滿貫】（按圖放大）

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目空一切的祖高域

今次已非祖高域首次「出事」。他的自恃所引發的公關災難，由疫情2019年爆發以來，已曾接二連三出現。2020年6月他在塞爾維亞及克羅地亞舉辦巡迴表演賽，比賽以至與球迷接觸的相關活動，均沒做好防疫措施。球手及工作人員賽前不用隔離或先接受檢測，一班球員肆無忌憚攬頭攬頸，祖高域還組織了需要埋身接觸的足球及籃球賽，更帶隊夜蒲一起跳舞。

最大問題是，球手隨意跟工作人員及觀眾合照及簽名，看台上的觀眾密密麻麻，全無隔開座位等社交距離措施，觀眾席上全院滿座卻少人戴口罩。結果表演賽變成超級播毒機，包括祖高域本人和妻子Jelena在內，多名球手和參與者齊感染新冠肺炎，賽事終被腰斬。

祖高域主舉的表演賽完全缺乏防疫意識，比賽後的大合照，眾人沒有社交距離，也不戴口罩。（Getty Images）

祖高域2020年4月時已曾表示，算科學家研發出新冠肺炎疫苗，他都不想接種：「我反對為出國比賽而接種疫苗，但如果是強制的話，我就不得已要去決定是否接種」。

他曾多次講到自己相信自然療法，並流露對主流醫療系統的不信任。2020年5月初他公開講到，相信人的意念可以改變水分子結構：「我見過一些人，也認識一些人，他們會通過能量轉換、祈禱及感恩的能量，令最毒的食物及最受污染的水，轉化成為具治療作用的水。因為水會有反應，科學家都證明過，水分子會根據我們的情緒作反應。」

同年9月祖高域出戰美網第四圈時，比賽期間意外用網球擊中司線員，按例被球證取消參賽資格。事後有美國網球記者在Twitter透露，這名男單「一哥」當時曾向裁判求情，欲以司線員傷勢不算嚴重，作為不用被「DQ」的理由，言語間更有意利用自己的球星身份，向球證施壓。球證Andreas Egli最終未有理會他的說辭，把祖高域DQ，事後有球迷力指，這位塞爾維亞球星早有前科。

祖高域2021年澳網代表球手提出六大訴求被諷「堅離地」，圖為他被困酒店內的情況。（影片截圖）

到去年1月的澳網，他已曾提出一系列「離地」要求，引發連番爭議。澳洲為防疫以包機接載球員及他們的團隊，卻因包機上有人確診，連累球手被隔離14天，身為「一哥」的祖高域代表球手發聲，向賽會提出以下六大訴求：

1. 為所有球員的酒店房間增設健身及訓練設備

2. 由於有球手抱怨食物水準，要求向精英選手提供有質素的膳食

3. 減少球員隔離日數，增加測試次數確保球員未受感染

4. 准許對測試呈陰性反應的球員和教練及體能訓練員見面

5. 容許球員和教練入住酒店內同一樓層

6. 盡量讓最多球手入住具備網球場的獨立房屋，方便球員練習



澳網主辦地點墨爾本位於澳洲維多利亞州，當地州長安德魯斯（Dan Andrews）表明，「人們有提出要求清單的自由，但答案是不。」他斷言，事前一切已經說得很清楚，恕不更改。當地政府高官及政客連8屆冠軍都「無面畀」，強硬斷言拒絕，安德魯斯甚至諷刺祖高域：「我來這裏不是為如何令這班人跟現實世界接軌作出評論，那不是我的工作」，防疫政策一視同仁，就算是天王老子亦不例外。

祖高域獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

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時至今年澳網再鬧出簽證風波，祖高域先後被揭確診後仍出席公開活動，及申報曾外遊地點時漏報，就算發表聲明澄清出席活動時未知已染疫，他確實在明知已受感染情況下接受《隊報》訪問。事實擺在眼前，由始至終，他一路無視疫情。

拿度與他只差一歲，小時候二人齊在少年組角逐，拿度已是一副王者之姿，所向披靡，祖高域曾在訪問中說過，一直希望追趕對方成就。他很努力，用上近20年時間，去年接連在澳網、法網和溫網三奪大滿貫之後，總數追平費達拿和拿度的20次冠軍。

球場上的成功和成就，或許令祖高域忘記了，網球同時是個十分講求禮節的「君子運動」，無論是費達拿還是拿度，從沒忘記這一點，對自身的要求，總是定得較公眾預期更嚴苛。網上傳來一張拿度應是在澳洲與小朋友會面時的照片，一班球僮及小朋友全部戴上口罩，拿度坐在一張椅子上，與眾人相隔好大一段距離。

拿度與球僮會面時，維持遠遠社交距離。（Twitter）

有網民寫道，「拿度已接種兩劑疫苗，他沒有染上新冠肺炎，但他坐在遠離孩子的位置。這是在疫情當下正確及自然的行為。祖高域犯錯後，應好好自我檢討。」

拿度謹遵嚴格防疫措施，與小朋友維持一大段社交距離，反觀祖高域一直按照自己心意行事，甚至自恃是賽會生金蛋的鵝，無視規範和公眾期望，以上一幅照片，正好反映拿度與祖高域之間的距離——它並未因為後者的大滿貫獎盃數目，而追上拿度，那是一個無論再贏多少個獎盃，他難以攀上的高度。