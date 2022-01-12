祖高域認確診後照做訪問　回應涉瞞報外遊紀錄：經理人的人為錯誤

撰文：高詩琦
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塞爾維亞網球巨星祖高域（Novak Djokovic）早前入境澳洲後遭取消簽證，其後獲法院判勝訴得以留下，卻又被指涉嫌謊報行蹤，在確診新冠肺炎後仍出席出公開活動、亦隱瞞抵澳前14日曾前往不同國家。
祖高域周二（12日）發聲明，詳述自己的相關行程，並指「隱瞞行蹤」是經理人的「行政錯誤」。

祖高域在1月5日入境澳洲時，他提交的入境表格明言自己過去14日未有其他海外行程；他亦聲言及提交文件證明自己在去年12月16日確診新冠肺炎，以符合獲豁免接種疫苗的條件（過去6個月曾確診新冠肺炎並有症狀）。

祖高域獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

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惟他卻在12月17日於家鄉塞爾維亞貝爾格萊德出席公開活動，到12月25日仍留在塞爾維亞，其後才前往西班牙訓練，並在1月4日起程往澳洲，意味他或在抵澳前14日曾前往不同國家。祖高域的家人周一曾開記招，被問到相關問題時即腰斬記招。

延伸閱讀：祖高域被指虛報行程避打疫苗　家人開記招終尷尬腰斬

祖高域的家人周一召開記招，左起：其叔叔Goran、媽媽Dijana、爸爸Srdjan、弟弟Djordje。（Getty Images）

祖高域周三（12日）早上終在社交媒體發表聲明，指「外界對於我行程的錯誤消息，已傷害到我的家人」，他再作兩點回應，分別是確診前後的行程、及涉瞞報旅遊紀錄的指控，當中兩度「認錯」，惟其中一次，他指是經理人的錯誤。

認確診後照接受《隊報》訪問

對於確診後仍出席公開活動，祖高域在聲明中道：「我12月14日在貝爾格萊德出席了一個籃球活動，其後有幾個參加者確診，我雖沒有症狀，但也在12月16日做了快速抗原測試，結果是陰性的，但為了保險，同一天我再做了一個官方認可的聚合酶鏈反應檢測（PCR Test）。」

祖高域的在Instagram發布的聲明原文（按圖放大）

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「翌日，我在貝爾格萊德出席了一個網球活動，並頒獎給小朋友，在活動前我也做了快速測試，結果也是陰性的，到活動結束後，我才收到自己聚合酶鏈反應檢測陽性的報告。」

雖然祖高域在12月17日收到自己的陽性報告，卻在12月18日仍然出席訪問。

「12月18日，我在位於貝爾格萊德的我的網球中心，去出席一個安排已久的《隊報》訪問及拍攝。除此之外，我取消了其他所有活動。」惟他未有明言，《隊報》的採訪團隊是否獲悉他確診一事，他續道：「那時我覺得自己有義務去完成這訪問，因為我不想讓記者失望，但我有確保社交距離，除了拍照的時候也有戴口罩。」

祖高域繼續準備比賽。（Getty Images）

「訪問結束後，我回家隔離了一段時間，反省覺得，我的確判斷錯誤，我應該要重新安排這訪問的。」

指經理人「剔錯格仔」：疫症時期有錯難免

祖高域再講及有關自己入境澳洲時，針對外遊紀錄的申報問題，他指出，申報表格是由其團隊代為遞交：「我的經理人弄錯了我之前的外遊紀錄，在錯誤的方格上寫上剔號，他已為他所犯的行政錯誤道歉，那是一個『人性化』的錯誤，而非有意為之。」

祖高域獲判勝訴後，與其團隊即在球場內合照。（instagram）

「在這疫症橫行的世界實在充滿考驗，這些錯誤有時總會發生。」他稱，其團隊已「向澳洲政府提供了附帶資訊，去釐清這件事。」

祖高域在聲明的尾聲指自己不會對以上事件再作任何回應，並稱「我只想跟最好的球手對賽、在最好的觀眾面前作賽」。

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