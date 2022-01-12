與祖高域同人不同命　捷克女將簽證取消無奈棄賽　WTA撐沒做錯事

與球王祖高域同樣簽證遭取消的捷克女將沃拉喬娃（Renata Voracova），在被扣留後選擇離境，她在受訪時表示將向澳網索償。



祖高域因豁免接種疫苗的證明文件出問題，簽證遭取消後被扣留在澳洲，隨後獲得醫療豁免的沃拉喬娃，文件不被澳洲認可，簽證被取消，與祖高域一樣被送到酒店；隨後她選擇離開澳洲，祖高域則一直留在當地等待澳洲法院判決，最終後者獲判勝訴得以留下參賽。

沃拉喬娃坦言因身分地位，不能與祖高域一樣留在澳洲等判決。（Getty Images）

世界排名第82的沃拉喬娃遭澳洲拘留前，早已在墨爾本參加另一場比賽，卻在祖高域的簽證被取消後，也被要求離境。回想被扣留的過程，她坦言「感覺像坐牢」，「我的狀況跟祖高域不同，他是世界第一，經濟亦許可，當我被告知簽證被取消以及很難去爭取時，我沒能留在澳洲。」

祖高域獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

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WTA力撐：沒有做錯任何事

沃拉喬娃被迫離開澳洲，世界女子職業網球協會（WTA）今天（12日）提出關切，表示該38歲女將遵守規定，並沒有做錯任何事。WTA在聲明中指出，「運動員遵循批准和授權的程序，獲得進入澳洲的醫療豁免。但過去幾天的複雜經歷，令人遺憾」，WTA表示「將持續與有關當局合作，以適當的態度，解決這個令人遺憾的情況」。

沃拉喬娃表示會向澳網索償。（Getty Images）

沃拉喬娃指希望澳洲網球協會能賠償她前往墨爾本參賽的費用，以及她因錯失比賽的獎金損失，並指這筆賠償金不會小：「光是坐飛機就花了6萬捷克克朗（約2萬港元），我是跟教練一起去的，時間、住宿費、到大滿貫的練習費用、還有我可能的獎金。」

祖高域獲判勝訴後，與其團隊即在球場內合照。（instagram）

對網球完全提不起興趣，光是處理這些事，我已經筋疲力盡了。 沃拉喬娃

她續說：「我希望澳網能妥善處理，這樣我就不必採取任何法律行動。」沃拉喬娃於10日回到布拉格，她坦言自己當時在被澳洲政府拘留、接受訪問時哭了，「我並沒有排斥打疫苗，也有打疫苗的打算，只是在準備接種前不幸確診，才使用醫療豁免入境，沒想到卻遭遇如此經歷，從我返回布拉格之後，對網球完全提不起興趣，光是處理這些事，我已經筋疲力盡了。」

職業網球運動員協會（Professional Tennis Players Association，PTPA）則表示，正就沃拉喬娃的事件進行調查。PTPA是祖高域在2020年發起的獨立球員組織。