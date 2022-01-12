與祖高域同人不同命　捷克女將簽證取消無奈棄賽　WTA撐沒做錯事

撰文：葉詩敏
出版：更新：

與球王祖高域同樣簽證遭取消的捷克女將沃拉喬娃（Renata Voracova），在被扣留後選擇離境，她在受訪時表示將向澳網索償。

祖高域因豁免接種疫苗的證明文件出問題，簽證遭取消後被扣留在澳洲，隨後獲得醫療豁免的沃拉喬娃，文件不被澳洲認可，簽證被取消，與祖高域一樣被送到酒店；隨後她選擇離開澳洲，祖高域則一直留在當地等待澳洲法院判決，最終後者獲判勝訴得以留下參賽。

沃拉喬娃坦言因身分地位，不能與祖高域一樣留在澳洲等判決。（Getty Images）

世界排名第82的沃拉喬娃遭澳洲拘留前，早已在墨爾本參加另一場比賽，卻在祖高域的簽證被取消後，也被要求離境。回想被扣留的過程，她坦言「感覺像坐牢」，「我的狀況跟祖高域不同，他是世界第一，經濟亦許可，當我被告知簽證被取消以及很難去爭取時，我沒能留在澳洲。」

祖高域獲判勝訴、簽證有效後，即時到球場操練：

+5

WTA力撐：沒有做錯任何事

沃拉喬娃被迫離開澳洲，世界女子職業網球協會（WTA）今天（12日）提出關切，表示該38歲女將遵守規定，並沒有做錯任何事。WTA在聲明中指出，「運動員遵循批准和授權的程序，獲得進入澳洲的醫療豁免。但過去幾天的複雜經歷，令人遺憾」，WTA表示「將持續與有關當局合作，以適當的態度，解決這個令人遺憾的情況」。

沃拉喬娃表示會向澳網索償。（Getty Images）

沃拉喬娃指希望澳洲網球協會能賠償她前往墨爾本參賽的費用，以及她因錯失比賽的獎金損失，並指這筆賠償金不會小：「光是坐飛機就花了6萬捷克克朗（約2萬港元），我是跟教練一起去的，時間、住宿費、到大滿貫的練習費用、還有我可能的獎金。」

祖高域獲判勝訴後，與其團隊即在球場內合照。（instagram）
對網球完全提不起興趣，光是處理這些事，我已經筋疲力盡了。
沃拉喬娃

她續說：「我希望澳網能妥善處理，這樣我就不必採取任何法律行動。」沃拉喬娃於10日回到布拉格，她坦言自己當時在被澳洲政府拘留、接受訪問時哭了，「我並沒有排斥打疫苗，也有打疫苗的打算，只是在準備接種前不幸確診，才使用醫療豁免入境，沒想到卻遭遇如此經歷，從我返回布拉格之後，對網球完全提不起興趣，光是處理這些事，我已經筋疲力盡了。」

職業網球運動員協會（Professional Tennis Players Association，PTPA）則表示，正就沃拉喬娃的事件進行調查。PTPA是祖高域在2020年發起的獨立球員組織。

澳網︱ATP：祖高域簽證事件大家都輸　網球主管機構潛水5日終表態澳網｜祖高域入境風波現曙光　上訴得直獲發簽證　十冠夢重燃澳網｜祖高域背負着什麼？　一文看清為何球王堅持拒注射疫苗立場祖高域被爆確診後無罩出席活動　墨爾本酒店外人潮聚集無罩聲援澳網｜祖高域衰高調　美媒狠批網壇巨星犯三宗罪　缺政治智慧誤事澳網｜祖高域入境後首度開腔　法國唱反調：沒打疫苗可打法網澳網｜祖高域終於有人撐　世界排名133朋友送暖「頂住，兄弟」
澳洲網球公開賽（澳網）
網球
ATP
網球大滿貫
WTA
祖高域
新冠肺炎