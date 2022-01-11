祖高域被指虛報行程避打疫苗　家人開記招終尷尬腰斬｜網球

塞爾維亞網球巨星祖高域（Novak Djokovic）在未有接種疫苗下到澳洲參賽，雖然聲稱達到獲豁免的條件，但入境後仍遭取消簽證，至周一（10日）獲當地法院判勝訴，即時「踩場」展開操練，並表示仍想參加澳洲網球公開賽。

然而他又被指虛報入境前行蹤，其家人在他獲釋後開記招，被問及相關問題亦即時迴避。



祖高域勝訴後重獲自由，他在周二（11日）立刻到場館作閉門訓練，並在Twitter上載與團隊在球場的合照，表明：「即使發生了這一切，我仍希望留下並參加澳網，這是我專注要做到的事。」

然而，祖高域卻有可能惹上新的麻煩。

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祖高域在1月5日入境澳洲時，提交的文件上標明自己過去14日除了在西班牙訓練外，未曾前往過其他國家。他亦聲言及提交文件證明自己在去年12月16日確診新冠肺炎，以符合獲豁免接種疫苗的條件（過去6個月曾確診新冠肺炎並有症狀）。

惟他卻疑似在12月17日在其家鄉塞爾維亞出席公開活動，到12月25日仍留在塞爾維亞，其後才前往西班牙訓練，並在1月4日起程前往澳洲，意味他或在抵澳前14日曾前往不同國家。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）就祖高域的處境，與塞爾維亞總理布爾納比奇保持聯絡。（Getty Images）

英國《衛報》指，該張入境聲明表是由祖高域的經理人在1月1日填寫，澳洲傳媒指，該國邊防部正研究祖高域是否涉嫌虛報資料；同時間，該國移民局長霍克（Alex Hawke）正研究是否行使其權力去註銷祖高域的簽證。

祖高域的家人在他周一獲判勝訴後，立刻在塞爾維亞貝爾格萊德召開記招，卻有個奇怪的結局。

祖高域的家人召開記招，左起：其叔叔Goran、媽媽Dijana、爸爸Srdjan、弟弟Djordje。（Getty Images）

記招上，祖高域的媽媽Dijana、爸爸Srdjan、叔叔Goran及弟弟Djordje列席，他們先用了40分鐘去講述祖高域在澳洲的情況，其後一名記者提出問題：「祖高域在12月16日確診新冠肺炎一事是否真確，而他自己也知悉？」祖高域的弟弟Djordje答道：「是的，整個程序和相關的法律文件都是公開的。」

另一記者進而問道：「那他是否在12月17日於貝爾格萊德出席了公開活動？」聽到這條問題，Djordje與父親Srdjan交頭接耳一會後，就突然宣布：「OK，這個記招暫時結束了。」最後祖高域家人挽着彼此的手臂，唱起塞爾維亞民謠，然後離開。

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