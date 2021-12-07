足球熱話︱夏蘭特自評7前鋒較自己更強　其中一個竟然是他

艾寧夏蘭特被視為與麥巴比同級的新世代潛在球王人馬，他接受挪威家鄉報章《VG》訪問時，自言目前全球只有7個前鋒較他更強。

這位20歲挪威球星，看法向來自成一格，他的頭號足球偶像，是發展平平的西班牙球員米捷（Michu），而他認為較他更強的前鋒之中，沒有賓施馬和美斯，也沒有麥巴比，卻有一個出乎意料的名字。



夏蘭特認為當今有7個強過他的前鋒，選擇再次出乎意料。（Getty Images）

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夏蘭特的選擇，再次令人意想不到，7人名單除利雲度夫斯基外，基本上全數來自英超，（阿古路今季才轉投巴塞，加盟後傷多過踢如今已在退役邊緣），可見他對這個聯賽的熱愛。

有趣的是，他選擇了C朗和阿古路，卻沒有美斯；利物浦三叉戟之中，他選擇了最不起眼、入球量最低的法明奴，而沒有選最耀眼的沙拿；不過最令人震驚的是，他選擇了被認為在英超「水土不服」的迪姆華拿，也不選多產前鋒盧卡古。

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夏蘭特加盟多蒙特前，獲恩師蘇斯克查看中，他曾透露當時選擇多蒙特的原因，「當時有幾間球會有份，我不是太清楚，不過是由我主動首先跟父親（老夏蘭特）提到多蒙特的。」

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他憶述，「我們在薩爾斯堡家中，看着多蒙特的比賽。我跟他說，『喂，看看龍門後那道牆，去那兒踢足球是一件事。』」

「他當時應該在梳化上半睡半醒，但突然間它變為現實。當我跟他們傾談，我已有好感，那次之後我有點被打動了。」夏蘭特說，「我喜歡多蒙特的直接，他們準確說出為何我適合那裏，我喜歡這樣。」

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