足球轉會︱曼城肯放費倫托利斯　全為籌錢買超級巨星

21歲的費倫托利斯（Ferran Torres）上季才加盟曼城，無論年紀抑或能力，均被視作長遠主力人選之一。這位西班牙新星卻在效力僅年半後，獲藍月亮放行，即將轉投巴塞隆拿。

這個決定，不禁令人大惑不解。根據最新版本轉會消息，曼城此舉全為籌錢購入一個人，立即幫大家打通「任督二脈」。



費倫托利斯獲放行，即將加盟巴塞隆拿。（Getty Images）

沒有大牌射手的英超班霸

富貴如曼城也要籌錢買的，到底是何方神聖？《曼徹斯特晚報》消息指，曼城為了在明年夏天得到夏蘭特，早已進行連串轉會操作，包括出售或外借旗下4個球員，費倫托利斯僅是其中之一。

該報指，曼城2021年夏季轉會窗希望簽入熱刺前鋒哈利卡尼（Harry Kane），並曾以C朗拿度為後備方案，直到曼聯恐怕一代傳奇旁落同市宿敵，出手搶人回奧脫福。可是熱刺不肯放卡尼，C朗也被曼聯搶走，令曼城今季在阿古路離隊後，沒有一名大牌鋒將壓陣。

卡尼留在熱刺，曼城亦轉移收購目標。（Getty Images）

如此情況下，更令費倫托利斯獲准離隊的決定匪夷所思。根據哥迪奧拿早前說法，「我永遠也不會強留不開心的球員」，因此不介意放走愛將。當然他之所以能作如此大膽決定，也源於此子自10月養傷至今，曼城戰績絲毫不受影響有關，近期各支英超球隊再爆發疫情，利物浦和車路士接連失分，只有曼城毫髮無損。

曼城如今已放眼下一季，將前鋒目標由哈利卡尼，轉移到各大豪門虎視眈眈的多蒙特前鋒艾寧夏蘭特身上，而賣走費倫托利斯所得的5500萬英鎊，正好可以大大提升成事機會。

曼城被指欲在明年夏天得到艾寧夏蘭特。（Getty Images）

23歲以下最高身價前鋒（資料來源：CIES）

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曼城為買夏蘭特的轉會操作

根據《曼徹斯特晚報》的說法，曼城今季為買卡尼，本身已預留1億英鎊，而後來買入基亞利殊的1億英鎊並不計入同一筆預留資金內。曼城買基亞利殊之前，已通過出售球員籌得6000萬英鎊，因此實際動作的資金僅需4000萬英鎊。

2022年夏天，曼城為得到艾寧夏蘭特，被指已計劃了一段時間，當中包括3宗旗下球員先借後買的操作，作為啟動夏蘭特2022年6月7500萬英鎊放人條款的部分資金。 首先是西班牙22歲國腳柏度樸路（Pedro Porro）2020年8月外借士砵亭兩年，外借合約今季尾屆滿，皇馬據悉對他有興趣，不過士砵亭相信可以800萬英鎊優先買入。

此外，還有曼城2019年購入的日本國腳板倉滉。這位24歲日本球員即使從未為曼城上陣，借用他的德乙球隊史浩克04有權季尾以500萬英鎊買斷。英格蘭U20國腳摩根羅渣士（Morgan Rogers）目前正外借英冠球隊般尼茅夫，季尾可以900萬英鎊買斷，如般尼茅夫升班失敗，轉會費更會增至1200萬英鎊。

逐個計費用看似不多，勝在山大斬埋有柴，加上費倫托利斯轉投巴塞的5500萬英鎊後，便可籌得7700萬至8000萬英鎊，足以支付夏蘭特的轉會費。艾寧夏蘭特，間間球會都想要，不過皇馬優先買入麥巴比，陷入財困的巴塞已購入費倫托利斯之下，最大機會爭購艾寧夏蘭特的球會，相信離不開曼聯、曼城、車路士和利物浦4支英超球會。

他的經理人拉奧拿早前對夏蘭特的下一站不置可否，嘗試運用排除法：曼聯目前陣中已有C朗，人工開支已達極高水平；利物浦前線目前仍有三叉戟加上祖達，人手充裕而且自贏得英超冠軍後一路未再重槌出擊；車路士今季已買入盧卡古；相對而言，曼城是最需要大牌前鋒的一隊，加上早已準備的轉會操作，艾寧夏蘭特加盟這支父親昔日曾效力的球隊，機會實在不低。