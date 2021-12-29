麥巴比表明1月留隊　皇馬自信一個夏天招攬兩大球星｜足球轉會

PSG球星基利安麥巴比獲頒環球足球獎的年度最佳男子球員，他在頒獎禮上表明不會在1月轉會窗離隊，他希望盡全力為PSG爭奪今季的法甲、歐聯等全部獎盃。西班牙《馬卡報》報道，皇家馬德里相信，在明年夏天可以同時簽入麥巴比及艾寧夏蘭特兩大新一代球星，重組「銀河艦隊」。



23歲的麥巴比明年夏天與PSG約滿，據報他無意續約。如果PSG要避免人財兩空，一定要在1月轉會窗將麥巴比出售，但麥巴比表明無意在冬季轉會窗離隊。在環球足球獎頒獎禮上，美國《CNN》記者問他會否在1月離隊，他回答：「不會，不會在1月。」

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麥巴比續說：「我在PSG過得很開心，我百分百會跟PSG完成今個球季。我會竭盡所能，幫球隊贏歐聯、聯賽及盃賽，去送給球迷，因為球迷值得擁有。我值得為PSG贏取一些獎項，我希望今季贏盡所有。」

「巴黎是我的城市，我在這裏出世及成長。可以為PSG效力，感覺奇妙，好像跟家人及朋友一起比賽。我亦很高興及榮幸可以跟孩子及朋友說」我跟美斯做過隊友。我們都很開心見到他在巴黎。」

麥巴比表明在1月不會離隊PSG，相信他會等到明夏自由身離開。（資料圖片／Getty Images）

被問到今年夏天無法轉會有沒有不悅，他表示「我很滿意留隊」。在歐聯16強淘汰賽，PSG將會面對盛傳麥巴比的下季新東家皇馬，他說：「這是今季最重要的錦標，我們想更進一步。有兩年，我們入到決賽及4強，但現在我們想贏冠軍。我們擁有一支團隊，有能力達成此成就，這個冠軍對球會、球迷及城市都很重要。」

這名法國鋒將續說：「這個時候不太適合講（22/23球季為皇馬效力）。目前我腦海中唯一的想法就是，要在2月及3月擊敗皇馬。」

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麥巴比宣布1月留隊，意味住他極可能在明夏以自由身離隊，盛傳他會加盟皇馬。西班牙傳媒透露，皇馬明夏的野心很大，目標不只麥巴比，還想簽入另一名新一代鋒線球星夏蘭特。《馬卡報》指，皇馬相信有財力可以在一個夏天簽入兩人，因為簽麥巴比不用轉會費，他們可以將資金用於收購夏蘭特。

夏蘭特深受歐洲各大豪門青睞，據報他希望轉到西甲。 （資料圖片/路透社）

21歲的夏蘭特現效多蒙特，深得歐洲各大豪門青睞，包括曼聯、曼城、車路士甚至紐卡素。據報，夏蘭特對英超的興趣不大，最想到西甲，而他在西甲的目的地就只可能是皇馬及巴塞隆拿。相比巴塞深陷財困，皇馬的財力較強。盛傳夏蘭特與多蒙特的合約中，有項明夏離隊的違約金條款，金額為7500萬歐元。

夏蘭特希望去到一間球會，可以幫助他爭逐留到多蒙特無法贏到的榮譽，與優秀的球員做隊友。夏蘭特也認可麥巴比及其他皇馬球員的實力，相信這是他發揮所長的舞台。