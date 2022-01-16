劍擊世界盃｜佩劍羅浩天突破個人最佳　偕林衍蕙闖32強力爭獎牌

香港男子佩劍代表陳智軒與羅浩天周日（17日）在世界盃格魯吉亞站64強分途出擊，後者擊敗世界排名高56位對手，個人首度躋身世界盃32強，成為港隊男佩爭牌最後希望。



佩劍世界盃格魯吉亞站，世界排名79位的羅浩天在昨日的小組賽5勝1負，最後以26號種子身份直接晉級64強。

狀態勇銳的羅浩天在64強迎戰世界排名第23的羅馬尼亞劍手，未受考驗。（FIE Facebook）

雅加達亞運銅牌得主羅浩天，今仗對手為世界排名第23的羅馬尼亞劍手Teodosiu Iulian，二人曾在2018年韓國大獎賽中碰頭，當時羅浩天獲勝。羅浩天在今場初段已壓制對手，防守戰術相當奏效，連搶5分領先至6：2，以8：3進入休息後更愈戰愈勇，一舉拉開比數至12 ：4，最終輕鬆以15：7取勝，晉身32強。

羅浩天首闖世界盃賽事32強，突破個人最佳。（資料圖片／葉詩敏攝）

這是該29歲港將首度躋身世界盃以及大獎賽個人賽32強，刷新了個人最佳成績。他將在同日香港時間下午5時15分迎戰世界排名11的韓國老將具本佶（GU Bongil）。

陳智軒殺入64強，力戰下不敵世界第二的韓國劍手。（FIE Facebook）

29歲的陳智軒在昨日的小組賽與淘汰賽過關斬將，殺入今日64強，是自2015年後首次再打入正賽。他在首仗便硬撼前世界第一、現排第二的韓國劍手吳尚旭（OH Sanguk ）。

面對東京奧運團體賽金牌得主，陳智軒在落後1：6下力追至4：6，其後對手再拉開到4分差，陳智軒繼續以搶攻得分，惟對手把分差擴大至12：6，最終陳智軒以8：15落敗，無緣32強。

林衍蕙（左）在今站狀態大勇，過關斬將躋身32強。（資料圖片／FIE Facebook）

至於女佩方面，唯一打入正賽的港將林衍蕙，相隔一天於64強再亮相，以15：13擊敗韓國的SEO Jiyeon，勇闖32強。