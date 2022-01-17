羅碧芝放棄執法女子亞洲盃決賽周　「可能是球證生涯中最後機會」

香港女球證羅碧芝（Gigi）宣布放棄赴印度執法今屆女子亞洲盃決賽周，她形容決定是「無可奈何」，「內心失落不能用言語表達」。



現時在香港超級聯賽執法的女子國際裁判員羅碧芝，曾執法2018雅加達亞運女足四強、2019亞洲足協U16女子錦標賽決賽、及2019東亞足球錦標賽女子組賽事等。

羅碧芝是香港唯一現役女子國際裁判員。（資料圖片／李澤彤攝）

Gigi原先入選今屆女子亞洲盃決賽周15人裁判名單，1月20日至2月6日將赴印度執法賽事，但最終因疫情放棄機會。她在社交網站交待原因及分享心情，全文如下：

係（喺）呢到沉重宣布，小妹原定兩天前會出發到印度執法女子亞洲盃決賽周賽事，因疫情關係而決定取消出發。



在經過多重考慮，雖然能夠代表香港入選最終亞洲女子裁判15人名單是一件不容易的事情，我是真的很想成為第一位香港女子代表為香港足球裁判界寫上新的一頁，在過去15年的生涯中，一直夢想是入選執法全亞洲最高水平的賽事。



當天收到通知很興奮又擔憂，排除萬難地向工作單位申請請假，上司非常支持盡力配合，很感恩獲得批准請假，然後一直加操，工作上更加落力，為出外預備好所有文件準備交給同事，萬事俱備，有感已一切準備妥當。



可惜溶斷機制一旦實施，過往經驗是按當地控制疫情情況，有可能會一直延長。考慮種種因素後，無可奈何下決定放棄可能是我做足球球證中最有機會表現的一個賽事、可能是最後一個機會、可能是進入下個大型賽事的前奏，我不知道……



作出決定後，雖然表面上是平靜的，但內心的失落是不能用言語表達，這星期發了一些關於比賽的夢，起床後又返回一個疫情世界，幸好身邊有很多天使一直扶持，工作環境佳亦能讓我將失落感慢慢的放下。



這段日子必須要感謝亞洲足協的邀請；香港足球總會裁判部的協助，為我安排加操，預訂及取消機票及酒店等在此期間不是容易的事；亦非常感謝義不容辭陪伴加操的兄弟！還有家人、裁判導師、公司上下、朋友、隊友等的支持及鼓勵，你地每一句whatsapp都是推動繼續向前的動力！



最後想向自己說一句：「辛苦你了。」雖然可惜，既然上天有這樣的安排，就穿上喜歡的鞋子繼續努力向前走吧！

