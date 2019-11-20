【港足專題．球證2】裁判委員會掌大權　資深評述員竟是成員？

《香港01》記者親身報讀香港足球總會的新球證班，以及訪問足總裁判部總監及本地部份現役國際裁判員，一連四集深入剖析香港球證工作、評審、福利及球例等問題。 上一集，我們細看過足總裁判部及其轄下的各種球證制度。今集我們將集中於足總裁判委員會，這個具「獨立調查」能力的小組究竟如何組成？同時也分析足總跟兩大裁判會的關係，看看雙方如何釐清各自角色，協助球證發展事業。 攝影：李澤彤

根據國際足協（FIFA）指引，裁判部需獨立於足總所有其他部門，不應受球會跟所有足球組織影響。現時足總裁判員若要註冊、獲提名或推薦，甚至被委派工作跟進行紀律聆訊，都必須經過裁判委員會審議及通過。這組織也是應指引要求而成立，並具有一定的決策權力，主要負責為裁判部制定大方向。

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足總裁判員的升級或提名，甚至裁判部大多決定，都必須經過裁判委員會審議。（資料圖片）

獨立人士任主席 裁判委員會邀圈外人入局

究竟這個委員會如何組成？目前裁判委員會設有1名主席及1名副主席，以及7位委員，裁判總監張炎有透露，FIFA列明主席需由獨立人士出任；而委員也需擁有一定裁判經驗，並積極參與球證發展項目。

裁判委員會有哪些成員？（按圖放大）

我傾向更嚴謹的建議，因為我希望這份公正，是令公眾看得到的公正。 足總裁判委員會成員 李德能

「若全由裁判界人士組成，感覺是『閂埋門自己人判自己人』，李德能跟陳志康認受性高，也能啟發委員會考慮得更全面。」張炎有如是說。

作為委員會內唯一非董事兼沒裁判經驗的「局外人」，李德能又如何看待自己的角色？「他們會有專業的考慮，但球迷或許會有不一樣的觀點。若涉及爭議性事件，裁判界會傾向諒解，但我大多會給予較嚴謹的建議，因為我希望這份公正，是令公眾看得到的公正。」

李德能（中）曾分別於香港電台、亞洲電視及無綫電視擔任足球評述員，近月也入場為一班視障人士作「口述影像」服務，對本地足球圈有一定認識。（資料圖片）

李德能坦言自己的加入，仍難改善球迷對裁判界的印象，這也非自己加入的最大原因，「其實在這次訪問之前，不論圈內或外的人士，相信都不知道我是委員。足總邀請我的目的也並非想宣傳，或利用我去完全代表公眾的意見。」

他指出是想借助自己多年傳媒經驗，幫助裁判界跟球迷互相溝通，「希望可增加大眾對裁判界的了解，例如建議足總拍攝有關裁判員生活及知識的節目，令球迷更清楚裁判員的動態。原來他們出外執法國際賽事很有口碑，只是都沒有高姿態地令大家知道。」

羅碧芝於今年9月被亞洲足協委派於亞洲U16女子錦標賽執法，並因表現出色而被委任為決賽「日本 對 朝鮮」之主裁判員。裁判部沒有就此用力宣傳，外界未必知道本地裁判在亞洲具有一定聲譽。（AFC）

委員會非玩弄權力，相信未來可容納更多其他持分者的意見。 足總裁判委員會成員 李德能

委員會平均每個月開會一次，屬下還設有多個小組，討論內容橫跨裁判發展、編配跟考核等，因此李德能認為，委員會主要由裁判界人士組成是無可避免的，非一般人單憑一股熱血就能勝任。

可是，他相信委員會未來可容納更多來自不同領域的意見，「委員會並非一個玩弄權力的機構，像陪審或協商多於「點人頭」表決。大多議題也沒有太大爭議性，而且有一定基礎及依據。我沒感覺到他們排擠局外人，相信以協作成員加入，或者讓其他人列席，也是可以考慮的方案。」

維持專業考慮是無可避免，但李德能認為未來可加入更多不同範疇的意見。（李澤彤攝）

裁判會又是甚麼？

談到裁判組織，香港目前也有兩大裁判會——香港足球裁判會（港裁）跟香港華人足球裁判會（華裁）。其實世界各地也有裁判會的存在，以日本裁判協會（日裁）的為例，協會會跟日本足總緊密合作，定期舉辦聯誼活動、工作坊等，以提高球證水平及地位為最大目標。他們每年也會出版4本刊物，向會員介紹最新動態及資訊。

不過，日裁的成立原意跟本港的裁判會不同。日裁創辦人指出，初時日本足總裁判部受制於官僚架構，難以彈性地解決球證疑難，協會的出現是為了改善問題。相反，香港兩大裁判會均早於40年代成立，他們在當時缺乏官方裁判機構下，為裁判員進行培訓，並向外推廣比賽規則，也會爭取及保障會員利益，例如協助訂購球證裝備等。

本港兩大裁判會 舉辦甚麼活動？（按圖放大）

裁判會每年度也會舉行會員大會及聚餐。（香港華人裁判會網站）

其實裁判圈很細，哪有精神搞對抗？比賽多得沒一個裁判會可壟斷，相信大家也是為裁判界好。 國際助理裁判員 羅銘亮

角色漸被裁判部取替

可是自從足總裁判部在2013年成立，這些功能已逐漸被取替，足總裁判總監張炎有指：「他們是獨立於裁判部的民間團體 ，雖然能透過承接非足總賽事，協助訓練裁判，但這也存在競爭，或會影響整個裁判界。為減少這情況發生，近年我們強調註冊裁判員應以足總為依歸，由足總集中訓練，也讓香港球證的執法尺度可更一致。」

隨着裁判部統一製定各種訓練計劃及制度，裁判會的影響力已大大減弱，目前主要保留「聯誼」角色，以及安排球證為私人聯賽執法。

曾是華裁成員、現職足總裁判部的國際助理裁判員羅銘亮透露，兩個裁判會間的關係並不如外界想像中般惡劣，「其實裁判圈很細，哪有精神及時間去對抗？香港實在有太多比賽，根本沒有一個裁判會可壟斷，近年大家良性競爭，相信彼此也希望裁判的發展愈來愈好。」

羅銘亮認為裁判會存在良性競爭。（李澤彤攝）

多元化活動 助裁判發展

足總裁判部跟裁判會的成立，其實主要目的也是改善球證的事業發展。目前足總球證平均一周一賽，在沒比賽的日子，以往只能靠他們自律練習。不過自足總裁判部改革，各等級的球證平均每月會有兩堂研討課，加上場地課、體能練習、講座及工作坊等活動，維持球證狀態之餘，也能不時獲取最新資訊。

球證需要在平日放工後犧牲空餘時間參加活動，女子國際裁判員羅碧芝（Gigi）坦言，自己初期也有點吃不消。但她後來發現，活動的確有助改善缺點，「研討堂上會檢閱最近的誤判案例，詳細分析，講解足總對大家的要求，希望能達到一致的標準。而港超聯球證更會有專人剪輯比賽片段，再附上考核員報告，讓你知道要改進的地方。」

裁判部在每場港超賽事都會拍攝比賽片段，用作事後檢討。（李澤彤攝）

Gigi認為透過重溫片段，才能認識自己在走位及身體語言上的不足，「在鏡頭監察下，每個人也不希望犯錯，因為這會影響升級或提名，或能否執法大型賽事，所以可說是另一種推動力。」

除了本地各種增值活動，原來每年裁判員也會到各地進行交流，且不限於國際或一等裁判員，連最低級別的三等裁判員也有份。張炎有指，合作對象包括英超職業裁判會、日本足協，甚至美國青少年比賽，「這也是裁判部成立後，特別為球證發展而安排的，希望在提高球證技術的同時，也增加他們對這行業的興趣。」

足總裁判有甚麼交流機會？（按圖放大）

足總於今年8月舉辦女子裁判課程，並獲得英超的國際女子助理裁判員美絲（Sian Massey-Ellis）來港為學員指導。評定為最佳之兩位學員將有機會被提名到英國參與英超裁判訓練。（香港足總網站）

裁判也有青訓？

FIFA對於國際裁判員有「抵壘政策」，必需在35歲之前獲得提名及委任，才可成為國際裁判員，證明裁判員生涯有限，且需及早培訓。目前在英超執法的奧利華（Michael Oliver），在2012年成為國際裁判員時年僅27歲，因此足總近年積極發掘有潛質的人選，推薦參加「青年裁判學院」計劃，希望加快香港球證的發展步伐。

足總每年挑選有潛質的裁判員，作針對性指導跟訓練，希望培養更多裁判人才。（李澤彤攝）

「亞洲足協（AFC）目前也有青年裁判學院，為跟他們接軌，讓香港出產更多AFC精英裁判，這為期兩年的計劃，會不分等級地向裁判灌輸知識及技術，透過密集訓練令他們更快達至頂級裁判員的水平。」張炎有透露，計劃已舉行至第三屆，學員大部份也晉升成港超裁判，甚至獲提名國際裁判員，包括何煒昇、羅碧芝、劉晃熙及譚炳煥等。

當中羅銘亮更是計劃首屆學員，他指目前足總銳意更年青化，「今年有一名16歲的三等裁判員，也有一位23歲的裁判員即將晉升至一等，希望重點培養他們接班。始終愈年青，便愈有機會執法高水平賽事。這無論對本地或國際層面，也是一件好事。」

球隊講青訓，球證也講青訓，這樣才會有競爭力。 國際助理裁判員 羅銘亮

球隊講青訓，球證也要青訓。（李澤彤攝）

或許未來在港超場上，也逐漸有更多的年青裁判員亮相，「球隊講青訓，其實球證也要講青訓，這樣才會有競爭力。」

下一集，我們將轉往探討球例問題。由球證第一身角度出發，講述如何演繹球例，何謂對、何謂錯？