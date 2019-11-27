【港足專題．球證3】裁判視角看球例　怎樣才是「好球證」？

《香港01》記者親身報讀香港足球總會的新球證班，以及訪問足總裁判部總監及本地部份現役國際裁判員，一連四集深入剖析香港球證工作、評審、福利及球例等問題。 我們在首兩集針對足總裁判部的架構及制度進行各種分析，今輯將轉往探討球迷最關心的球證執法問題。球例白字黑紙列明各種情況，一本天書更適用於全球上萬項賽事，惟有時候球迷對判決的觀點跟球證會有出入。究竟從裁判員的第一身角度出發，他們的理據又是甚麼？何謂對、何謂錯，若遇上灰色地帶又會如何處理？ 攝影：李澤彤

國際足協（FIFA）每年度都會檢視現行球例，從公平性、廣泛性及科技的角度為球例作出修改。不過大多牽涉到入球的條例，例如手球、越位跟禁區內犯規，無論如何修改，總難避免引起爭議。

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國際足協每年都會為球例作出修改，共17章的球例範圍甚廣。（足總網站截圖）

足總於網頁內上載每年的球例修訂版，可按此作更深入了解。

球例只有17章，但其實還有第18章，便是常理（Common sense）。

執法若遇灰色地帶 緊守兩大宗旨

「FIFA每年花很多時間去製定教材，再分發到各屬會，令每個地方執行球例時，盡量保持一致。」足總裁判總監張炎有謂。縱然有指引，但場上情況千變萬化，沒可能跟教材百分百相同。若情況屬「非黑即白」，依據球例作出任何判決，沒有爭議的餘地；惟面對灰色地帶，球證便需以經驗作出主觀判斷。

記得在上新裁判班的時候，有導師便曾說過以下一句：「球例只有17章，但其實還有第18章，便是常理（Common sense）。」

這種「常理」非指一般人的思維，而是由球證經重重考慮後，作出最合理的判決。張炎有解釋時特別提及一點，就是「比賽精神」同樣重要：「球例只是一個框架，針對個別情況。有些情況即使球例沒提及，球證也必須做判決。這時需要球證基於對雙方球員及足球的理解，將足球比賽的精神，加上公眾期望，結合成一個最合理的決定。」

球例未能涵蓋所有實際案例，如遇上灰色地帶，張炎有稱球證會以「合理」為出發點。（李澤彤攝）

怎樣才是好球證？ 公正重要 理解更重要

究竟甚麼才是「對球員及足球的理解」及「公眾期望」？

女子國際裁判員羅碧芝（Gigi）透露，本港球證雖非職業裁判，但仍抱着「希望做到最專業」的態度執法。球證比賽前會觀看兩支對賽球隊的比賽片段，了解雙方的重點球員跟戰術慣性，有助預判自己於場上如何走位；他們也會特別留意球隊中的「問題製造者（Trouble-maker）」，或可在爭議性判決時作為判決依據。「要理解得好，就要花很多功夫，而非放工直接去做。有付出的話，球員及教練也會看得到，擁有穩定的執法水準，才能一路走下去。」

不只是球隊要睇片分析對手，連球證也要做功課，有助作出更佳的判決跟走位。（李澤彤攝）

至於是否合符大眾期望，Gigi則以兩個例子講解，「球員本已領黃，因發脾氣踢走皮球，按球例出示黃牌是沒有錯的，但公眾是否會接受那是兩黃一紅？又假如雙方正踢成平手，補時基本上已足夠，球例列明球證有權『補上補』，不過又是否兩方或大眾所期望的？這些都可斟酌。」

每位球證對以上例子的理解都有所不同，Gigi認為，這正是分出高低的原因，「有些球證的判決很準確，但卻沒法跟球員交流。球證執法時有吸引力，能讓球員及大眾信服，才是一位好球證。」

羅碧芝認為要成為好球證，要兼顧多方面的因素。（李澤彤攝）

若有碰撞便吹罰，公平又安全，但這不會是場精彩刺激的足球比賽。 足總裁判總監 張炎有

執法三大原則：公平、安全、觀賞性 缺一不可

判決準確能實現球場上的公平，也可保護球員安全，但這對球證來說仍未足夠。裁判員執法有三大方向，除了公平跟安全，還有觀賞性。這個「觀賞性」非代表球證成為主角或以判決創造話題，背後的指標是比賽的流暢度跟實際玩球時間（Actual playing time）。

實際玩球時間是指在撇除換人、受傷、準備處理死球等時間後，球員真正於場上玩球的時間，目前港超聯的實際用球時間約50多分鐘，跟亞洲足協目標（60分鐘）及英超平均數字（約65分鐘）仍有一段距離。

「若有碰撞便吹罰，百分百正確，且公平又安全。不過球迷會叫『回水』，因這非一場精彩刺激的足球比賽。球證應善用得益、讓比賽更流暢，球迷開心之餘，也能讓球員享受地表現自己的技術。」張炎有補充，觀賞性直接影響入場人數，也跟吸引投資者等環環相扣。他指本地球證大多補時充足，希望提高實際玩球時間，惟部份球隊踢法上難避免過多出界或犯規，甚至拖延時間，足總在此方面會跟球會多作溝通，鼓勵正確的風氣。

目前英超場均犯規次數約10多個，惟張炎有指港超聯相關數字接近30，是本地賽事實際玩球時間較少的原因之一。（Getty Images）

「有球迷說旁證只是『睇波』，但其實何時揮旗協助球證是有指引的，否則場內會出現3種執法尺度。 國際助理裁判員 羅銘亮

打破旁證執法的謎思

球證要加強執法水準，自然要跟團隊溝通，旁證的協助也甚為重要，但球迷未必完全了解。「曾有球迷說我們只是『睇波』，即使眼前有犯規也不幫忙，但其實這是有指引的。」國際助理裁判員羅銘亮解釋道。他表示旁證無需每次也揮旗向主裁判示意，否則場內會有3種執法尺度，「若球證距離很遠，或視線被擋，我們才會揮旗。可是現時對球證的體能要求很高，大多主裁判都能看清犯規情況，旁證以對講機提供建議便可以，由他作最終決定，不過外界對此常有誤解。」

談到對旁證的誤解或爭議，當然少不了越位判決，雖然在VAR推行後，誤判大大減少，惟本港目前仍未有此科技協助執法。「可能球迷並不完全熟悉越位的球例，例如『執雞』要以隊友起腳那一刻去看。」

羅銘亮跟另一位旁證霍龐盛，屬去季港超最佳助理裁判員，兩人全季越位決定準確度接近94％，跟英超旁證平均的97％已相當接近。「越位會影響入球是否有效，改變球賽結果，所以足總很着重準確率，購買很多儀器跟裝備去訓練及監察。而準確率也會影響旁證的分數跟排名，以至能否獲國際提名跟編配賽事，所以我們都很嚴謹認真地判決。」羅銘亮又透露，足總目前在每場頂級賽事也有進行監察，希望這事實能減低大眾疑慮。

羅銘亮是上季港超最佳助理裁判員之一，越位判決準備率高達近94％。（李澤彤攝）

球員踢得好會有人讚賞，若球證做得好，大家又可否不吝嗇地給予掌聲？ 足總裁判總監 張炎有

每場做近300個決定 「沒功也有勞」

在球場上，前鋒即使射失10個黃金機會，但若最後攻入致勝球，仍能獲封為功臣；相反守門員縱然勇救10個險球，如最終犯下錯誤，也足以成為罪人。本地裁判每場比賽平均作出200多至300個判決（包括角球、界外球及犯規等），準確率雖高，惟只要錯判1次，也有機會遭球迷批評、指罵，或人身攻擊。

「錯誤一定會發生，我們不會以『人總會犯錯』作藉口，會以訓練去盡量降低出錯機會，更重要的是減少嚴重錯判。」張炎有表示，明白觀眾對球證期望很高，而其實球證本身也對自己有極高要求，不過他反問：「球員踢得好會有人讚賞，若球證做得好，大家又可否不吝嗇地給予掌聲？」

這位裁判總監直言，對球證多點正面鼓勵，或能帶來不一樣的效果，「球證的信心增加了，也會對減少犯錯有幫助。如做錯決定，責罵他也回不去了，他有可能因此而放棄，或者愈做愈差。若他選擇離開，由新人替補，是否又必然比原先的更好？」張炎有認為這或會形成一個惡性循環，他續說：「就算球員大敗一場，也付出了努力去踢；球證也一樣，沒功也有勞。」

球證也有犯錯的時候，但又可否從另一角色欣賞他們的貢獻？（李澤彤攝）

球證從低級別賽事做起，跟部份港超球員從青年或丙組聯賽時認識至今，可說是一起成長。 國際助理裁判員 羅銘亮

球證球員非對立關係

足總目前由草根足球做起，正努力向球員跟家長推廣這正面思維，但目前裁判員跟本地頂級聯賽球員關係又如何？球證跟球員在比賽中各為其主，但張炎有表示，絕不以「對立」形容彼此關係，「即使場內有任何不滿，也不會帶着此情緒離關球場，相信很多球員也明白我們的難處。」

Gigi也透露，不時有教練或球員向她詢問球例，也會互相鼓勵跟打氣，但雙方亦保持距離。羅銘亮則認為，兩者可說是球圈內的朋友，有機會碰面的話也能有講有笑，「球證是從低級別賽事做起，以『堅家軍』為例，往日他們在深水埗踢青年或丙組聯賽時，正是由我們負責執法，大家認識了10多年，可說是一起成長。」不過他稱場上判決定必某一方不利，需視乎球員能否接受事實，但相信即使有不滿，也只屬個別例子。

裁判員在場上判決難免對一方球員不利，但場外雙方的關係也未如外界想像般差。（資料圖片）

「球迷不歡迎我們，但球證確有存在的必要，現時就像自我感覺良好。退後一步回望，果真自覺有點慘。」羅銘亮語重心長地說。

一次碰撞或攔截，只要沒有如預期般吹罰，球迷跟球員總將責任指向球證。可是有時候，若以國際標準來看，或許該動作的確不構成犯規。球員如在本地賽因寬鬆的執法尺度而獲判罰球，去到國際賽舞台時就只會更不習慣。因此凡事應先要檢討自身不足，「希望大家都將這把尺抬高一點，這樣彼此才會有進步。」

本地裁判員薪酬跟付出不成比例，下一集我們將詳細探討。（李澤彤攝）

下一集，我們會細看本地裁判目前的薪酬情況，並跟亞洲其他國家作出對比。香港球迷一直提議本港球證應走向職業化，現實上又可行嗎？在本地足運緊拙的資源下，足總裁判部應該怎樣做？