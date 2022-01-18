英超︱愛華頓找馬天尼斯回巢　兼任比利時主帥提議遭拒絕

愛華頓辭退領隊賓尼迪斯後，再次陷入尋找領隊的難題，拖肥糖已率先聯絡舊帥馬天尼斯回巢，這位48歲比利時國家隊主帥亦有意重返英超，可是雙方遇上一大障礙，談判暫時擱置。

十萬火急之際，球隊已預備再次出動名宿鄧肯費格遜救亡，暫掌帥印。



愛華頓找馬天尼斯回巢領軍，但遇上一障礙。（Getty Images）

各方消息同指，愛華頓再次找上馬天尼斯（Roberto Martinez），這位曾在2013至2016年帶領拖肥糖3年的主帥，在任期間表現大獲好評，惟2015/16球季戰績下滑，最後一輪英超聯賽前被辭退，當時球隊排第12位。

據體育媒體《The Athletic》稱，愛華頓僅希望馬天尼斯暫掌帥印，並商討他同時兼任目前工作比利時國家隊主帥一職的可能。惟消息指，比利時足總已拒絕愛華頓要求，希望馬天尼斯專心帶領國家隊出戰2022年世界盃。

賓尼迪斯執教半季後離任，愛華頓再次墮入找領隊魔咒。（Getty Images）

愛華頓的大膽要求，可能是由於辭退在任僅半季的賓尼迪斯，已經要賠償一大筆違約金，為節省馬天尼斯與比利時國家隊合約中的200萬英鎊解約條款，才提出他兼任兩職。馬天尼斯方面，亦有意再次出任英超領隊，並要求亨利可以加入教練團隊。

談判暫時擱置之下，愛華頓同時正在考慮其他人選，當中包括正在帶領英冠球隊打比郡的舊將朗尼，以及前拜仁慕尼黑主帥尼高高華。

朗尼也是愛華頓考慮的主帥人選之一。（Getty Images）

領隊問題看來不是朝夕間可解決，愛華頓周六便要出戰由謝拉特領隊的阿士東維拉，情況緊急之下，勢再次由名宿鄧肯費格遜暫代領隊一職。

2019年12月馬高施華被炒後，鄧肯費格遜已曾出任看守領隊職務接近一個月，到安察洛堤上任後，才退居他的副手。在安帥去年6月辭任轉投皇家馬德里，賓尼迪斯繼任後，鄧肯費格遜續任助理領隊一職至今。