傳般奴費南迪斯擱置曼聯續約談判　盼大幅加薪拍住C朗迪基亞

葡萄牙中場般奴費南迪斯與曼聯的續約談判暫時擱置。
體育媒體《The Athletic》報道，般奴費南迪斯與經理人在去年秋天擱置與曼聯續約，相信談判最快到季尾才會重開。27歲的般奴周薪約10萬鎊，並非屬於高薪一族，隊內至少有8名球員比他高人工，例如華拉尼、哈利馬古尼、保羅普巴、安東尼馬迪爾、卡雲尼等。
般奴加盟以來一直是曼聯的主力，他希望大幅加薪，並肩頂薪球員，以反映他在陣中的重要性及表現。在曼聯，最高薪的球員是超過40萬鎊周薪的C朗拿度，跟住排第二是37.5萬鎊周薪的門將迪基亞。
不過，曼聯對般奴的續約仍感樂觀，因為他的合約至2025年夏天才屆滿，而且曼聯還有一年優先續約的選項，令合約延期至2026年，到時般奴將接近32歲。
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