英超｜C朗拿度重投訓練現「稀客」　普巴養傷多時現身大合照

撰文：何偉畧
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C朗拿度剛仗因髖部傷患，缺陣曼聯近兩仗賽事。他在 twitter發布最新動態，上載一張回到訓練場備戰的大合照。相中出現久違的普巴，更令大家感興趣。

C朗上載的合照，雙手在胸前交叠，相當有型。身旁除了普巴，還有勞基梳爾、菲爾鍾斯、雲迪碧克、拉舒福特及後備門將湯希頓。C朗拿度在帖文僅留下一句「贏家是……」及三個表情符號。

C朗拿度（後排中）回到訓練場，還出現了久違的普巴（後排左二）。（C朗拿度twitter）

普巴自11月初在法國國家隊練習時拉傷大腿筋，一直缺陣，其間曾赴阿聯酋杜拜治療。曼聯看守領隊蘭歷克近日指普巴快將回到倫敦，既要重投訓練，也要商討去留。普巴的合約將在6月底完結，續約還是離隊，仍未有定案。

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