普斯卡斯獎︱拉美拿「交叉腳」獲選年度金球　評委首選非民意最佳

熱刺成為世界波製造商？拉美拿在英超對阿仙奴的「交叉腳」妙射，當選2021年普斯卡斯獎，熱刺破天荒地連續兩年贏得這項代表年度最佳入球的重要獎項。2020年的得獎入球是孫興慜對般尼的入球。



拉美拿「交叉腳」入波，當選2021普斯卡斯獎。（Getty Images）

今季已轉投西維爾的阿根廷前鋒拉美拿，上季效力熱刺時，於3月對阿仙奴的英超北倫敦打吡中走到靚位，隊友卻將皮球傳向這名「左腳仔」的右方。他沒有以右腳射門，反而腦筋急轉彎，以左腳施展一招「交叉腳」，皮球直飛網仔，成為金球。

這個精彩的入球在2021年的普斯卡斯獎評選中，獲得22分當選，力壓達利美的倒掛金勾以及柏德列舒希克的遠程炮。

【拉美拿入球獲選為2021普斯卡斯獎】

國際足協特別提到，熱刺的入球連續兩年當選普斯卡斯獎。在2020年得獎的是孫興慜，他在般尼時上演一幕足球版「由東岸帶到西岸」射入，盡顯個人技術及速度。

翻查國際足協的分紙，普斯卡斯獎由評委及球迷兩個組別評分，原來拉美拿這球不是球迷心目中的最佳，甚至連次佳也不算！

拉美拿的入球以一分之差險勝，獲得普斯卡斯獎。（網上截圖）

拉美拿及舒希克的入球在評委眼中並列2021年的金球之最，所以這兩個入球同得13分，但在球迷的網上投票之中，拉美拿這球只排第3名，獲得9分，而舒希克的那球就排第4名，獲得8分。綜合評委及球迷兩組分數，拉美拿的入球以22分居首獲獎。

達利美在歐聯以倒掛射破車路士大門，在普斯卡斯獎中屈居次席。（Getty Images）

在球迷心目中，排第1的年度世界波是來自波圖前鋒達利美（Mehdi Taremi），在球迷組別中獲得13分，但在評委眼中，這記倒掛金勾只是名列第4，只得8分，所以加起來得21分，以一分之差不敵拉美拿的「交叉腳」，有網民對賽果不滿，為達利美「被搶」普斯卡斯獎抱不平。

【達利美倒掛入球失落普斯卡斯獎】