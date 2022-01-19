前中超球員成源半夜酒吧打女人　報警後想逃走遭6名保安制伏

中超冠軍山東泰山的前球員成源被指控在酒吧廁所門口打女人，事發後一度想逃跑，被6名保安捉回來。濟南公安局昨日判成源行政拘留10日並罰款500元人民幣，但受害人的姐姐表示不滿，將繼續申訴，指成源不肯公開道歉，欠缺誠意。



網民「我是美麗札」前日在微博發文，表示在1月16日凌晨12時半，於濟南市內的一間酒吧內遭成源毆打。據這位受害人所講，她在酒吧廁所門口被成源撞到差點跌在地上，更被他用粗口辱罵。她追上去要求成源道歉，但成源指罵她：「小姑娘剛出社會吧？不知道社會的險惡是不是？你知道我是誰嗎就敢這樣跟我說話？」

成源之前效力中超球會山東泰山。（網上圖片）

這位受害女網民堅持要成源道歉，跟住成源拒絕道歉，開始打人。她寫：「他回復了一句『我道你媽了個X』就搧了我一巴掌，隨即拽着我的頭髮就往水池子裏撞，狠撞了幾次後，把我扔到在地上，對我的頭猛踹幾腳，又暴揍了幾拳。打完我之後，我已經爬不起來了……」打完人後，成源跟人笑着說打女人很爽，繼續留在酒吧耍樂。

多處受傷的女網民決定報警，她續寫當日的情況：「報警後，員警來的時候，他還跑了，最後是酒吧的6個保安把他抓回來，他還對在場所有人說：『知道我是誰嗎？我是魯能的。』到了警局，我說我要去驗傷，他當着員警的面不耐煩的跟我說：『去去去，檢查完說多少錢，該多少我賠你不就行了嗎真是的。』」內地傳媒《新京報》向酒吧員工查證表示：「打人男子當時要跑，被6個保安拽回來，沒跑了。」

【女網民「我是美麗札」公開自己的傷勢】

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這位女網民還公開多張自己傷勢的照片，表示「面部頭部創傷和腫脹，我的左半邊臉已經做不了任何表情，僵硬狀態，頭部也已有兩塊腫起來，吃不進去東西，頭暈腦脹，左眼已經看不清東西，左眼眉骨已經腫起來」，她補充耳朵、頸部及膝蓋都有傷。她強調不要賠償，只希望成源道歉及得到懲罰。

濟南公安局判成源行政拘留10日，並罰款500元人民幣。（微博）

事件曝光後，引起內地傳媒及網民的關注。昨日，濟南公安局發出成源酒吧傷人案的處罰責任書，判他行政拘留10日，並罰款500元人民幣。《新京報》報道，受害人的姐姐表示會等驗傷結果後再申訴，她不滿成源沒有公開道歉，欠缺誠意。她表示：「成源不願意公開道歉，他說『我私下怎麼道歉都可以，但是我不能公開道歉』。因為（與球會）合同已經期滿了。」

內地傳媒指，成源由1月起已非山東泰山的球員，這次打人事件可能影響到他找新東家落班，而且估計中國足協另有懲處。