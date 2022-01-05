中超︱廣州隊隊長補時射失12碼　一腳將亞軍踢走　鄭智露詭異表情

中超爭冠組昨（4）日煞科，廣州隊跟上海海港爭奪亞軍席位，但隊長張琳芃補時階段主射12碼宴客，把亞軍拱手相讓。
賽前廣州隊領先海港2分，教練兼球員鄭智今場未有披甲，由有「中國沙治奧拉莫斯」之稱的國足中堅張琳芃擔任隊長。
海港28分鐘便領先，廣州隊一直力追戰至補時第8分鐘終獲回報，逼得對手犯手球，球證判罰12碼。在缺少艾克森、阿蘭等「歸化兵」下，廣州隊以年輕華人應戰，並由經驗最老到的張琳芃擔任劊子手。
國足中堅張琳芃一腳射走廣州隊的中超亞軍逐格睇（按圖放大）
+4
32歲的他面對國足隊友、海港守門員顏駿凌，竟然一腳大力抽射斜出，結果把廣州隊的亞軍席位射走，球隊以1分之差被海港反壓，僅得中超季軍，惟亦能獲得直入今季亞冠盃分組賽資格。
場內的張琳芃相當懊惱，雙手抱頭「讖悔」，對手外援奧斯卡亦上前安慰。然而在場邊的鄭智卻沒有過激表情，他冷笑起來，點點頭，轉過身，低頭不語，有些耐人尋味。
廣州隊在早前已傳出財困，在主力流失下勉強完成今季中超，但下季前途未明；而鄭智等人合約亦即將到期，即使球隊繼續參賽，陣容料也面目全非，因此賽後不少廣州隊球員都流下男兒淚。
中超｜41歲鄭智當選本輪最佳 寶刀未老踢足全場跑動逾9000米「中超卡利奧斯」失誤後被VAR「拯救」 賽前兩「預言」竟成真中超哀兵聖誕日練波全部主力請假 教練道出無奈原因：我理解的香港球員助中甲隊升班創中超歷史 補時階段奇蹟追和演大逆轉國足李磊外流瑞士成現役第二人 中資新球會跟英超狼隊有關中超護級隊內訌 外援華將互毆被逐 球會舉理由為衝突解畫入籍兵洛國富離開廣州隊勢返巴西 微博強調繼續為國足披甲｜中超中超｜入籍兵艾克森離開廣州返巴西 強調「我是一名中國人」侯克諷中國球員技術欠奉：聯賽比巴西更難踢 用牛排比喻前隊友鄭智出任廣州隊主教練兼球員 歷任多個職位連總經理都做過｜中超李磊外流歐洲今早上機往瑞士草蜢報到 盼為低谷中國足球出一分力國家體育總局五大提案振興國足 嚴管球員紀律冀建立正面印象FIFA公布2021年終排名 中國不入亞洲前五 歐洲小國奪世界第一國足新帥李霄鵬立「四不准」 稱入籍兵不可或缺 不准反駁球迷