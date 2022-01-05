中超︱廣州隊隊長補時射失12碼　一腳將亞軍踢走　鄭智露詭異表情

中超爭冠組昨（4）日煞科，廣州隊跟上海海港爭奪亞軍席位，但隊長張琳芃補時階段主射12碼宴客，把亞軍拱手相讓。



賽前廣州隊領先海港2分，教練兼球員鄭智今場未有披甲，由有「中國沙治奧拉莫斯」之稱的國足中堅張琳芃擔任隊長。

鄭智以球員兼教練身份帶領廣州隊出戰中超爭冠組。（廣州隊微博）

海港28分鐘便領先，廣州隊一直力追戰至補時第8分鐘終獲回報，逼得對手犯手球，球證判罰12碼。在缺少艾克森、阿蘭等「歸化兵」下，廣州隊以年輕華人應戰，並由經驗最老到的張琳芃擔任劊子手。

張琳芃在98分鐘主射12碼。（網上截圖）

國足中堅張琳芃一腳射走廣州隊的中超亞軍逐格睇（按圖放大）

+ 4

32歲的他面對國足隊友、海港守門員顏駿凌，竟然一腳大力抽射斜出，結果把廣州隊的亞軍席位射走，球隊以1分之差被海港反壓，僅得中超季軍，惟亦能獲得直入今季亞冠盃分組賽資格。

場內的張琳芃相當懊惱，雙手抱頭「讖悔」，對手外援奧斯卡亦上前安慰。然而在場邊的鄭智卻沒有過激表情，他冷笑起來，點點頭，轉過身，低頭不語，有些耐人尋味。

廣州隊在早前已傳出財困，在主力流失下勉強完成今季中超，但下季前途未明；而鄭智等人合約亦即將到期，即使球隊繼續參賽，陣容料也面目全非，因此賽後不少廣州隊球員都流下男兒淚。