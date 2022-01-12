中超球員打球證被罰款兼停賽1年　內地網民諷：球證助足協減虧損

中超球會大連人有球員因在附加賽後拳打球證，被中國足協罰停賽1年。



成都蓉城跟大連人日前合演中超附加賽首回合，大連人原本領先1：0，惟下半場早段先有孫國文兩黃一紅被逐，之後大連球員在禁區邊倒地，球證李海新只在禁區外判罰自由球。

大連球員在禁區邊倒地，球證李海新只在禁區外判罰自由球。（網上圖片）

爭議判決一個接一個，大連球員75分鐘在禁區內踢跌對手，球證本無表示，惟靠VAR慢鏡重溫下改判；不過，直播鏡頭顯示成都球員在攻勢中一度手球，但球證仍判罰12碼，成都終追成1：1。

直播鏡頭顯示成都球員在攻勢中一度手球，但球證仍判罰12碼。（網上圖片）

戰至尾段，成都球員舉腳過高踢中對手頭部，球證只出示黃牌，令大連人怨氣爆發，賽後教練團及球員包圍球證理論，要求解釋判決。

成都球員舉腳過高踢中對手頭部，球證只出示黃牌。（網上圖片）

中國足協周二（11日）就事件發出公告，指球員鄭龍比賽中途從場外衝入場內指罵球證、干擾比賽，罰停賽6場，罰款6萬。而球員楊浩宇則因衝向裁判，用拳擊打球證面部，「造成不良社會影響」，罰停賽12個月，罰款20萬。

中國足協就事件公開處分大連人職球員。（網上圖片）

而大連人其他職員亦因其他違例事件被禁入場，球會、球員及工作人員，總共被罰款83萬。

網民：主球證亦應被罰

有內地網民認為事件被判決不公引起，球證也應被罰，「裁判到底有沒有問題？隻字不提？」、「李海新罰多錢？」、「按對大連全員的懲罰力度，主裁判應該罰款100萬，終身禁賽。」

這場中超附加賽的執法球證李海新。（網上圖片）

中國足協日前通過《2019、2020年中國足協年度財務報告》，顯示足協在2019及2020年度共虧損約5000萬人民幣。有人笑言球證為足協「創造大罰單、減少虧損，應以予獎勵。」其他球迷就打趣稱：「要打就打廢他，這樣沒打疼還罰款不值得。」