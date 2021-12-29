「中超卡利奧斯」失誤後被VAR「拯救」　賽前兩「預言」竟成真

中超護級組賽事，上海申花派出U23守門員出賽，他卻犯下致命失誤向前利物浦守門員卡利奧斯「致敬」，令賽前兩個「預言」成真。



中超第二階段護級組賽事來到最後直路，第20輪由上海申花對滄州雄獅。提早護級成功的申花今場目標「鍛煉年輕人」，派出全華班陣容，正選名單跟上場有8個變動；相反，滄州則要搶3分爭護級。

上海申花U23門將馬鎮以犯錯向卡利奧斯「致敬」。（網上圖片）

中超護級組U23守門員「卡利奧斯式」犯錯逐格睇：（按圗放大）

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申花U23門將馬鎮正因如此得到出場機會，33分鐘卻犯下致命失誤。他接應隊友回傳遲遲未有解圍，被對手外援前鋒緊迫下手忙腳亂，猶豫之下他勉強橫傳隊友，卻被飛剷攔截，皮球終反彈入網。

這跟利物浦守門員卡利奧斯2018年歐聯決賽對皇馬時的幾乎一模一樣，令隊友看得目瞪口呆。

卡利奧斯2018年歐聯決賽對皇馬時亦曾犯下同樣錯誤。（Getty Images）

申花78分鐘追平比分，但馬鎮臨完場前再度「送禮」，出迎接傳中波時判斷失誤，未有把皮球沒收，再被對手同一前鋒笠射得手。然而幸得VAR介入，指對手壓人犯規在先、入球無效，才「拯救」馬鎮，不致令球隊全失3分。

申花賽前派馬鎮出席記者會，安排他做主角，殊不知「預言」成真。（微博）

賽前安排馬鎮「做主角」 兩「預言」竟成真

值得一提的是，申花賽前正是派馬鎮跟主教練出席記者會，他當時坦言，自己處理高空波的能力上，還有待於提高。而申花比賽宣傳海報，也精心安排馬鎮做主角，誰料兩個「預言」都成真，他確實因高空波犯錯，成為了賽事「主角」。

這兩次十分業餘的失誤，亦令馬鎮被球迷炮轟，有指他應該「原地退役」，認為他水平難以在職業聯賽立足。還有網民恥笑道：「申花這場比賽收穫不小，至少證明了馬鎮難堪大用。」

申花賽前海報安排馬鎮做主角。（微博）

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