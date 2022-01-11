山東隊成中超雙冠王　前曼聯兵費蘭尼頒獎禮險出醜　幸得高人制止

山東泰山贏得今屆中國足協盃，連同早前的中超冠軍，第3度成為中國「雙冠王」。興高采烈之際，球隊主力外援兼前曼聯中場費蘭尼頒獎禮上卻差點出醜，幸得一位「高人」及時制止。



中國足協盃日前上演決賽，由應屆中超冠軍山東泰山鬥亞軍上海海港。結果山東隊憑巴西外援莫賴斯（Jadson Cristiano Silva de Morais）82分鐘禁區外抽射絕殺，以1：0贏得冠軍。

山東泰山繼贏得今季中超冠軍後，再奪足協盃，成為雙冠王。（微博）

這是山東隊第7度成為足協盃盟主，同時超越已退出中超的大連實德及廣州恆大（現稱廣州隊），成為中國職業足球奪得「雙冠王」最多（3次）的球隊。山東隊對上兩次同季贏得頂級聯賽跟足協盃寶座，分別是1999及2006年。

費蘭尼搶獎盃不果，被中國足協「高人」拉衫阻止：

山東球員賽後換上金色冠軍服，而在頒獎儀式上有一個畫面相當有趣，就是當所有山東球員站上頒獎台後，前曼聯中場費蘭尼卻似乎十分焦急，急不及待想上前高舉眼前的獎盃，卻被一位「高人」出手拉衫阻止。

費蘭尼2019年從曼聯轉投山東泰山至今。（微博）

這人正是頒獎嘉賓之一的中國足協主席陳戌源，費蘭尼被拉回來後，才發現自己幾乎打亂頒獎儀式流程，跟陳戌源及隊友一同大笑起來。最終嘉賓把獎盃頒給決賽MVP莫賴斯，山東隊在一片歡呼聲中慶祝。

頒獎片段由2小時2分鐘35秒開始：