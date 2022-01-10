【體育熱話】19歲射擊世青冠軍離奇身亡　彎腰拾子彈殼中槍不治

國際體壇出現罕有致命意外，意大利世界青年射擊冠軍基斯頓吉利（Cristian Ghilli）上周與友人打獵期間，彎腰拾子彈彈殼之際槍不慎向自己腹部開槍。吉利緊急送院，但於當晚傷重不治，終年19歲。



綜合意大利媒體《Italy24 News》及英國的《每日郵報》報道，吉利與朋友們在今月6號前往比薩省林區打獵，準備回程之際他吉利彎低把地上彈殼逐一拾起。

就在這瞬間，他意外朝自己腹部開了一槍，傷勢嚴重當場倒地。 現場目擊的友人相當崩潰，並趕緊報警求救，立即送醫院。可惜在一連串緊急手術後仍無法治血，吉利終因傷勢過重而死。

吉利是世界青年射擊冠軍（飛靶類/skeet shooting），出生於2002年的他更曾在歐洲錦標賽獲得個人、團體、混和團體的金牌。國家痛失英才，義大利射擊協會主席羅西（Luciano Rossi）隨後也發表了一份聲明。聲明寫上： 「面對一場讓每個人都心煩意亂的悲劇，帶著尊重、沉默和哀悼。願地球對你來說是光明的。」